美國總統當選人拜登將於明年1月就任，外交部今天表示，美國總統就職不會正式邀請外國政府組團，過去我籌組代表團赴美是透過美國友人協助安排，外交部會持續掌握相關安排及疫情發展，研議採取最適當的作法，以傳達我方祝賀之意。

美國總統大選結果大致底定，民主黨的拜登預計明年1月20日正式就任，雖然近來台美關係增溫，但拜登團隊與蔡政府的關係尚在摸索期，加上美國新冠肺炎疫情肆虐，拜登4日已表示，就職儀式會以較小規模的形式完成，外界關切我方是否會派代表團出席就職典禮。

對此，外交部副發言人崔靜麟表示，美國總統就職典禮是由聯邦參、眾兩院成立的「就職典禮國會聯席委員會」（Joint Congressional Committee on Inaugural Ceremonies）負責籌辦，歷屆的就職活動主要是要讓美國民眾共同參與、慶祝，並不會正式邀請外國政府組團參加。

他說，我國政府以往籌組代表團赴美，是由駐美代表處透過美國國會友人協助安排出席就職典禮的相關活動，主要除了向美國新任總統、副總統表達我方祝賀之意，也藉訪問的機會，與美國行政部門官員和美國國會人士進行互動。

外交部強調，台美關係長期緊密友好，近年來更有大幅進展。目前美國選後正值交接時期，外交部會持續與美方密切聯繫，掌握美國總統就職典禮相關安排及疫情發展，研議採取最適當的作法，以傳達我方祝賀之意，也期盼與拜登政府密切合作，在既有的良好基礎上，穩健提升台美關係。

(中時 )