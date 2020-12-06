中央流行疫情指揮中心今(6)日表示，昨(5)日晚間新增1例 (印尼籍案695)、今日新增22例COVID-19(新冠肺炎)境外移入病例，今日新增案例移入國家分別為印尼20例(案696至714、案717)及菲律賓2例(案715、716)。

指揮中心表示，因應近期印尼境外移入個案遽增，指揮中心於12月4日起針對集中檢疫場所印尼籍移工進行擴大採檢共642人，其中17名陽性，為案696至712，分別為15女2男，年齡介於20多歲至40多歲，入境日介於11月28日至12月2日。其中案699於12月1日出現鼻塞、腹瀉等症狀，案701於12月1日出現肌肉痠痛、關節痛、嘔吐、味覺異常等症狀，其餘15人入境迄今均無症狀。

指揮中心說明，案713為30多歲印尼籍男性，11月19日來臺工作，入境後至檢疫旅館進行居家檢疫，迄今無症狀，檢疫期滿後12月4日由仲介公司安排自費採檢，於今日確診。衛生單位已匡列接觸者共7人，其中5人未著適當防護，列居家隔離；其餘2人因有適當防護，列自主健康管理。

指揮中心指出，案714為30多歲印尼籍女性，11月12日來臺工作，入境後至集中檢疫所進行檢疫，迄今無症狀，11月25日檢疫期滿前採檢結果為陰性，後至仲介公司安排住所自主健康管理，12月4日由雇主安排自費採檢，於今日確診。衛生單位已匡列接觸者共2人，皆著適當防護，列自主健康管理。

指揮中心表示，案715為20多歲菲律賓籍女性，11月11日來臺工作，入境後至集中檢疫所進行檢疫，迄今無症狀，11月24日檢疫期滿前採檢結果為陰性，後至仲介公司安排住所自主健康管理，12月4日由仲介公司安排自費採檢，於今日確診。衛生單位已匡列接觸者共22人，1人未著適當防護，列居家隔離，其餘21人皆著適當防護，列為自主健康管理。

指揮中心說明，案716為20多歲菲律賓籍男性，11月22日來臺工作，入境後至集中檢疫所進行檢疫，迄今無症狀，12月5日進行期滿前採檢，於今日確診。因個案無症狀，檢疫期間無接觸他人，因此無匡列接觸者。

指揮中心指出，案717為40多歲印尼籍男性，11月20日來臺工作，入境後至檢疫旅館進行居家檢疫，迄今無症狀，12月5日檢疫期滿後由仲介公司安排自費採檢，於今日確診，衛生單位已匡列接觸者共8人，皆著適當防護，列自主健康管理。

指揮中心統計，截至目前國內累計112,558例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含110,769例排除)，其中716例確診，分別為624例境外移入，55例本⼟病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、574人解除隔離、135人住院隔離中。

(中時 )