每到冬天，最紅的水果就是草莓了，鮮嫩欲滴的草莓做成甜點，更是令人為之瘋狂。

主打甜點及伴手禮的TARTINE唐緹，店內商品皆是天然食材純手工製作，今年冬天選用當季的苗栗大湖草莓（嚴格挑選直徑達2.8公分，高度4公分的大號草莓）做甜點，首推的「豪華極品草莓蛋糕」就準備讓少女們尖叫，在雙層蓬鬆的日本黃金戚風蛋糕中，夾入15 顆爆量的大號草莓妝點，搭配上法國頂級鮮奶製成的香醇卡士達內餡，中和草莓天然的酸味，堆疊出更高的香氣層次。

草莓元寶。(圖／TARTINE唐緹提供)

另外還有一款以草莓及芋頭兩種超高人氣食材打造的「草莓元寶」，使用小農合作的大甲芋頭製作內餡，採用獨特的烤式製作法，避免過多水分影響芋頭的香氣，並與大號的草莓一起夾進特製的銅鑼燒外皮，香甜草莓與濃郁細緻的芋泥實在讓人沉醉，加上可愛小巧的造型，絕對是少女們最愛。

雪戀莓生乳捲。(圖／亞尼克提供)

蛋糕名店亞尼克今年推出多達13款草莓甜點，其中與「TGOP這群人」聯名推出的「雪戀莓生乳捲」，以北海道奶霜混搭草莓濃郁的香氣與覆盆莓果餡的果酸，雙層雙餡與草莓、覆盆莓果餡構造出豐富的口感，搭配北拋拋幼咪咪的泡芙蛋糕，教人一吃就入坑。

草莓巧克力鮮奶油蛋糕。(圖／Global Mall提供)

以經典繽紛水果捲聞名的神戶果実，將於12月19日至25日推出耶誕限定的「草莓巧克力鮮奶油蛋糕」，細緻帶有濕潤感的巧克力蛋糕體，夾著濃郁卡士達與飽滿草莓，最上層再放上草莓，吃來幸福感十足。

草莓圓舞曲舒芙蕾。(圖／余玫鈴攝)

成真咖啡的「草莓圓舞曲舒芙蕾」冬季強勢回歸，充滿蛋香的舒芙蕾，淋上貝禮詩奶酒特調的草莓卡士達醬，搭配新鮮草莓及藍莓，口感蓬鬆、甜而不膩，讓人忍不住一口接一口。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)