李宣榕即將推出新專輯《好好》，請到「全民隊長」胡宇威擔任主打歌〈好好〉MV男主角。兩人彼此熟識，但從沒合作過，首度合體就獻給了〈好好〉MV，儘管雙方是首度合作，但健談的兩人話匣子一開就停不了，越聊越起勁、也越入戲，不僅在MV中喝「交杯」咖啡、電眼凝視，甚至感情太濃烈，讓導演黃中平忍不住喊：「夠了！感情不用那麼多喔！」此外，也因為演繹情侶日常十分到位，李宣榕和胡宇威在MV裡的親密接觸，給人非常濃厚的幸福感，讓「母胎單身」的李宣榕忍不住感謝：「謝謝宇威替我解鎖『好好談一場戀愛』的目標！」

近期在《全明星運動會》大受歡迎的胡宇威，矯健身手和精壯身材，風靡千萬觀眾，他在MV中大展神功，英雄救美大戰生猛大螃蟹，在花容失色的李宣榕前，徒手一把將螃蟹抓起，讓李宣榕好生崇拜：「宇威好棒喔！不然我都不知該怎麼辦～」胡宇威則拍胸脯笑說：「你千萬不要亂抓，哥哥有練過，這螯那麼大一支，被夾手會斷掉！」

殊不知最難的還在後面，兩人在MV中有場耳鬢廝磨戲，雖然唯美浪漫，卻極不符合人體工學，雙方的頭需呈「顛倒」狀，胡宇威將額頭和臉貼緊躺著的李宣榕的臉，用手托著她的下巴，甚至在她額頭吻了一記，卻不知這段戲，拍得雙方大爆青筋！李宣榕說：「由於是特寫，看不到我們身體，其實姿勢亂詭異！」胡宇威則打趣說：「還好最近有運動，我利用核心肌群穩住、撐住，沒問題的！」

有「星光小公主」稱號的李宣榕，加盟福茂唱片將於10日推出個人首張專輯《好好》，因為她個性好、脾氣好、跟她說什麼都好，外型甜美、個性親和，再加上她演藝事業大躍進，主持電視節目《烤箱讀書會》榮獲金鐘獎兒童少年節目主持人獎，主演TVBS夯劇《女兵日記》飾演中士班長「潘朵拉」角色爆紅，一舉入圍2019年「亞洲電視大獎」最佳女配角獎提名。

好人緣的李宣榕，不管戲裡戲外善於照顧後輩的好典範深植人心，抑或真實生活裡身為長姐照料家裡的孝順盡責，讓唱片公司靈機一動，直接為她冠上「好好姐姐」的封號，覺得不僅恰如其分，更著手朝此方向為她量身定做大碟，要讓「好好姐姐」李宣榕好上加好，好還要更好。

此外，李宣榕新歌〈好好〉洋溢幸福感，她說：「希望在這多事的2020年，聽〈好好〉讓大家看見未來，緊接在2021年迎接希望及勇氣！」李宣榕將於12/26（六）快閃台北市3間唱片行，舉辦簽名會，分別是14:30「佳佳漢口店」、15:40「五大西門店」和17:00「光南永和店」，詳細資訊請關注李宣榕、福茂唱片的FB、IG。〈好好〉音樂錄影帶將於10日晚上8點在福茂唱片YouTube官方頻道首播。

李宣榕和胡宇威在〈好好〉MV中，展開浪漫唯美愛情故事。（福茂唱片提供）

李宣榕請來胡宇威拍攝〈好好〉MV。（福茂唱片提供）

李宣榕和胡宇威在〈好好〉MV中，展開浪漫唯美愛情故事。（福茂唱片提供）

李宣榕加盟福茂唱片，即將推出個人專輯。（福茂唱片提供）

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