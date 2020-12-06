大陸男星印小天與杜淳曾親如兄弟，2012年卻為女星邊瀟瀟起爭執，嚴重到眾星友不得不選邊站，印小天徹底與「插刀教」絕裂、事業全毀，花了許久才有起色。近日，兩人在節目中同框破冰，于正特地發文說他們已和好，卻被網友酸蹭熱度。

印小天和杜淳同時參加真人秀《追光吧！哥哥》，印小天一到場便環顧四周，此時杜淳突然對他說：「你看看坐哪，隨便都能坐。」印小天也搭話：「都能坐是吧？」隨即找了一個位置坐下，但似乎不想坐到杜淳的正前面，兩人撲朔迷離的關係掀起熱議，還登上微博熱搜，網友認為他們的內心應該五味雜陳。

印小天（左）與杜淳破冰互動掀網議。（圖／微博）

對此，于正針對兩人的破冰互動，在微博寫道：「兩個有誤會的朋友早在我的拉攏下冰釋前嫌，怎麼還有人見不得人好，總是翻舊帳扯皮？」並向杜淳與印小天喊話，「你們都是好樣的，人到中年都要跟自己和解，只有放下才是新的開始，這已經是我勸和的第N組仇怨組合，希望我的這個癖好可以一直持續下去。」還曬出與兩人的聊天室截圖，證明他們早就重修舊好，「還約著一起拍戲，別妄加揣測」。

于正樂見兩人重修舊好，卻被網友嗆爆。（圖／微博@于正）

于正PO出三人的對話框。（圖／微博@于正）

雖然協助杜淳與印小天和好是美事一件，但有部分網友嫌于正愛蹭熱度、多管閒事等，讓于正忍不住在留言區回擊酸民，並透露很快就會邀請兩人拍戲。

于正樂見兩人重修舊好，卻被網友嗆爆。（圖／微博@于正）

回顧8年前的插刀教恩怨，當時邊瀟瀟指控印小天罵人又動粗，贏得李晨、杜淳、王珞丹、文章、董璇等「插刀教」藝人支持，雖然影片證明印小天沒有動手，形象仍一落千丈，8年後拿到金雞獎男配角才揚眉吐氣，很多網友認為印小天應該還懷恨在心，分成兩派在網路上討論得相當激烈。

(中時新聞網)