萊豬即將在1月1日正式叩關，立院朝野持續角力中，行政院9項行政命令送立院審查，不過外傳民進黨可能「拖過關」，12月22日前若還未送院會表決，將在12月25日自動生效。國民黨中常委沈智慧12日起將在立院外圍靜坐抗議，並號召民眾參與施壓民進黨表決萊豬案，並要求挺萊豬綠委都要記名表決，負政治責任。

沈智慧將號召從12日上午9時開始就到立院外搭帳篷靜坐抗議，一路抗議到18日。主要抗議民進黨進口萊豬，還有聲援因為中天被關台而在中天電視台外自焚重傷送醫的孫先生。而據了解，國民黨為了施壓不讓萊豬案通過，預計逼近表決時間時也會號召群眾到外抗議，兩邊會合作向議場裡的執政黨施壓。

沈智慧表示，之所以會到立院外靜坐抗議，是因為聽說民進黨想要用拖的把萊豬行政命令給拖過關。因此號召群眾到立法院外面一起靜坐抗議，要求9道行政命令都要記名表決，民進黨立委敢挺萊豬，就要自己面對民意，「好膽麥走！」

沈智慧說，現在已經有台北市議員羅智強在發動罷免挺萊豬的民進黨立委吳思瑤，地方上也開始出現對吳思瑤的反對聲浪。她相信這種民意是會延燒的，民進黨企圖規避表決就是因為想要保護自家立委，不敢接受民意的檢驗，敢挺萊豬就應該要具名表決投票，就要面對人民想發動罷免挺萊豬立委的力量。

此外，沈智慧也將聲援自焚的孫先生，沈智慧說，孫先生目前三度灼傷，還在醫院治療，希望大家能給他集氣，能夠早日康復，他也稱讚孫先生為了捍衛言論自由使用激動手段，是台灣現代的勇士，民主的鬥士，對他表示崇高的敬意，會站出來也是希望他不要感到孤單。

(中時 )