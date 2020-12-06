為期3天的玉山投捕訓練營今天在國立體大棒球場畫下完美句點，首度擔任訓練營營長的郭泓志在最終日課程與學員們一起進行分組打擊對抗賽，還與敗隊學員一起進行懲罰，高唱周杰倫的《告白氣球》，大夥們在歡笑聲中結束這趟學習之旅。

首日課程上午進行投球訓練、捕手擋球練習，下午的重訓課程針對上半身，像是單邊上之拉推強化、連動旋轉、核心穩定。

次日課程則由郭泓志分享投球時的心態調整、熱身方法和訓練目標，重訓課程則是針對下半身，髖爆發訓練、單邊力量穩定、下肢連結上肢力量及敏捷訓練，下午的投球訓練則是針對蓄力、穩定、加速；最終日的打擊練習則是進行分組對抗賽。

首度擔任營長，郭泓志自評表現還可以，「我們就是把自己的經驗與他們分享，最主要還是分享一些觀念、方式，讓他們回去時不管在任何時間、地點，都可以藉由這些訓練去加強自己。」

郭泓志表示，現在的球員吸取知識管道很多，不管是想學習技術還是想解決一些心理層面的問題，都可以透過網路影片學習到，跟自己那個年代有很大的不同，但他認為，最重要的還是要融會貫通，「不是只是去學樣子而已，而是從動作、觀念中去找到符合自己的方式，持續去加強。」

郭泓志帶領學員進行暖身運動。（毛琬婷攝）

郭泓志（左）與學員一起進行打擊分組對抗賽。（毛琬婷攝）

郭泓志與玉山投捕訓練營教練團。（毛琬婷攝）

(中時 )