以文學、音樂延緩失智 台文館首創失智社群文學資源箱

為了延緩失智症長者病況，國立台灣文學館首創「失智社群文學資源箱」，期待用文學、音樂，尋回失智長者的記憶與故事。

根據衛福部資料，台灣目前有超過 27 萬失智人口，預估未來平均1年將增加1萬人。台文館自文化平權政策推動以來，透過可移動式資源箱的開發，從視障、聽障、兒少到創齡主題資源箱，深入台灣偏鄉、離島、都市以及部落，今年再加入失智社群為對象的第5個資源箱，將於2021年開始提供需要的團體與民眾申請。

「失智社群文學資源箱」匯集音樂治療師、文學家、服務設計師、失智創齡實務工作者等各方專家的考量，在資源箱中打造具感官體驗的「文學音樂盒」。盒中共有10款不同主題的文本，以台灣的小說、散文與詩為出發，搭配依照年代、曲風、族群歸納整理挑選的曲目，由箱內的藍芽喇叭播放。

台文館提到，像是日本兒歌、客家山歌、民謠音樂盒，就是以民國27年（1938年）前出生的人為對象，將龍瑛宗短篇文章〈植有木瓜樹的小鎮〉搭配〈桃太郎〉、〈天公落水〉、〈西北雨〉等曲目。而民國39至49年（1950至1960）出生對象的「愛情音樂盒，則」將顧德莎《我佇黃昏的水邊等你》台語詩集搭配〈一支小雨傘〉、〈浪子的心情〉、〈月亮代表我的心〉等曲目。台文館說，由經典文學重新去演繹、描述生活，穿越時光隧道，呼應精心選定的樂曲，並藉由「視覺圖卡」讓失智者與文學所展現的生活記憶產生共感，與社交談話的動力。

此外，資源箱中還有「聲響樂器」如海洋鼓、雨棒、雷聲筒等，讓失智者即使生活範圍逐漸存在於機構、安養中心的建築中，也能感受與大自然的連結而有所療癒。台文館稱，歡迎相關機構來電洽詢，請撥06-2217201分機2512吳小姐。

(中時 )