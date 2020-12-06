新北市一位呂姓男大生於2019年底與一位15歲少女在一起，其間曾發生過兩次性行為，但兩人交往不到三週就分手，案經少女父親知情後，報警提告。新北地院審判其間，少女因故身亡，法官審後認死因與呂男無關，依對14歲以上未滿16歲之女子性交罪判刑各8月，執行1年2月。可上訴。

據判決書指出，呂姓男大生於2018年透過交友軟體認識少女，兩人於2019年12月間確認情侶關係，而呂男明知少女年僅15歲，卻仍在少女住處、U2電影館，在不違反其意願的前提，發生兩次性行為。而少女偷嘗禁果後狀態有異，經父親察覺後得知上情，父親隨即赴警提告。

新北地院審理期間，呂男坦承犯行，並表示自知少女有憂鬱傾向。法官認定，呂男明知少女心智未成熟，且情緒不穩易有負面感受，卻貿然與少女性交，而兩人交往不到3星期，不管是期間情不自禁，或是以男女朋友之名要求性交，均無法合理化行為。

此外，少女於審判其間身亡一事，法官參酌後認為少女的死亡無法歸咎於呂男，但呂男無法因此免除對其賠償，考量呂男犯後態度良好，也寫信表達歉意。11月30日依對14歲以上未滿16歲之女子性交等兩罪，各判處有期徒刑8月，執行1年2月，全案可上訴。

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