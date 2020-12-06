萊豬進口後，外界擔憂日本核食即將叩關來台，駐日代表謝長廷表示，「核食」不會開放，但科學鑑定沒有輻射的食品就應該開放，而民進黨台北市議員梁文傑也指出，只要符合檢驗標準，不可能永遠不開放。對照兩人說法，可以發現民進黨似乎要為核食進口解套，若民進黨要依科學標準來說服台灣人民，可以看看日本首相菅義偉，就算東京電力保證核汙染廢水沒問題，但他還是不敢喝。

由於明年是東日本地震10周年，據聞日方盼台灣在3月11日前，開放福島5縣市食品進口。對此，謝長廷5日受訪時表示，「我的感覺，因萊豬關係不會這麼快開放，可能等萊豬問題告一段落才討論。」強調政府一定是人民健康第一，「核食」不會開放，但若沒有輻射汙染的食品就應開放。至於是否含輻射，就用科學方法鑑定，應採歐美先進國家作法，而非採取大陸立場。

無獨有偶，梁文傑5日在政論節目《少康戰情室》上表示，台灣不可能永遠不開放福島等5縣市的產（食）品，但必須要有一個科學標準，若不開放，「要告訴日本人說，台灣在你們這一批貨裡面，檢出來有幅射超標」，但據了解，目前為止這幾個縣的產品，在日本是沒爆出幅射超標的問題，「所以對日本人來說，會覺得你們台灣人很奇怪」。

不管是謝長廷還是梁文傑，對於核食議題都提出檢驗的「科學標準」，似乎是民進黨要為開放核食的起手式，就如同進口萊豬模式，昨非今是，以前沒有所謂的國際標準，現在卻有，而理由是「時空背景不同」。

如果民進黨真的要依此說法來解禁核食，那大可看看日本首相菅義偉的前車之鑑。根據日媒《朝日新聞》3日報導，菅義偉9月26日視察福島第一核電廠時，看到凈化處理後的污染廢水，問道，這個水喝了沒關係嗎？東電工作人員回應，有稀釋就沒關係。

即便工作人員打包票，菅義偉最後還是沒有喝下淨化後的污水，《朝日新聞》報導中還譏諷菅義偉，認為他應該要喝下去，否則怎麼證明處理過後的水安全可靠，就算排放到大海也不會造成環境汙染。

此外，梁文傑也在節目中強調，台灣被排除在經濟規模最大、涵蓋人口最多的《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）之外，因此很多人都認為台灣一定要加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）才行，但CPTPP是日本主導，雖然核食不一定和CPTPP有關，但要其他國家願意讓台灣加入，若台灣真的不開放核食，那就必須說服日本是以什麼國際標準來判定輻射超標。

梁文傑提到，台灣人常去日本，其實在日本吃到福島等5縣市的產品可能性，會比在台灣國內還高，但他也坦言，現在還不是討論核食的時候。

(中時新聞網)