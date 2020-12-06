台電與各界代表共同見證「超級跑車」加入運作，確保未來10年不缺電的歷史性一天。（台電提供）

台電金門塔山電廠新設第9、10號機組6日舉行竣工按鈕典禮，台電董事長楊偉甫跨海與金門縣長楊鎮浯等人共同見證低負載、加速快，可供應金門一半用戶的「超級跑車」加入運作，展望確保未來10年不缺電的歷史性一天。

台電指出，台電對於金門電力發展不餘遺力，戰地政務時期即提供發電設備及協助電力人才培訓，1995年配合行政院指示，協助當時的「福建金門電力公司」興建塔山發電廠，陸續建置8部發電機組，滿足解嚴開放觀光的金門電力需求。

1997年台電將金電納入台灣電力公司體制下，全力改善金門電力環境，汰換老舊發電機組、強化輸配電線路，並導入先進配電管理系統、設置SPS特殊保護系統，進一步強化金門電網。

台電評估金門近年經濟蓬勃發展，全縣用電戶數已有3.3萬餘戶，用電需求逐年增加，即時推動新設機組計畫，建置2部新世代機組，年發電量達7000萬度，可供應約金門一半用戶，且因機組具高燃燒效率，每年可減少316.2公噸二氧化碳排放及150噸油耗。

台電在協助金門邁向「智慧低碳示範島」願景下，也在金門建置智慧電網，作為綠能減碳的基石，有效透過資訊通信與自動化科技「雙向溝通」能力，以達到電力電源的最佳配置，提升供電品質及電網可靠度。

值得一提的是，9、10號新機組更可用最低僅3％的低負載運轉維持熱機待命，並可發揮每秒420瓩的升載能力，快速因應發電量動態變化，有如加速極快的「超級跑車」，成為智慧電網調度與低碳發電最強力的後盾。

台電指出，回首塔山電廠從無到有，台電金門塔山工務所與承攬商工作伙伴，努力不懈克服工程種種困難，排除花崗岩鑿除困難、全國性缺工等問題，終於讓機組順利於今年10月正式商轉，獲得各方肯定。在工安方面，金門塔山工務所獲得勞動部「2020年推行職業安全衛生優良單位」；在品質方面，更獲得經濟部公共工程優質獎以及工程會公共工程金質獎。

台電強調，未來將在守護環境、關懷地方的理念下，持續確保穩定供電，攜手縣府往「金門低碳島」目標大步邁進。

(中時 )