Ella陳嘉樺、李玉璽主持衛視中文台《鴻門家宴》，兩人6日與評審團鍾欣凌、索艾克、陳力榮一起出席首播發布記者會。該節目每集製作費高達200萬，在中視攝影棚錄影，Ella感動表示，她被同事提醒才發現這個攝影棚正是當年自己出道的棚，「主持《我猜我猜我猜猜猜》、跟陶子姊、憲哥的《電視大國民》也是這個棚，很感性，經過20年的時間，我還能在這裡為大家服務」。她與老公賴斯翔結婚8年育有3歲半兒子勁寶，雖然她想再生下一胎，但賴斯翔不急生。

談到何時迎接下一胎，Ella表示：「其實之前就有這個想法，我先生一度有動搖，他覺得還要經歷一次新生兒的過程，我身體又要經歷一次變化，他捨不得，我內心雖然有一點渴望，但還是隨緣，這種事情要有共識，勉強不了他」。她日前因肩頸痠痛，就醫發現左上背長出4公分脂肪瘤，11月27日已完成手術，「切完第1、2天不能洗背碰水，想說一定很多垢」。李玉璽笑稱有「媽媽的味道」（李媽媽拿手菜是臭豆腐），她直喊：「後來有洗乾淨！」

評審團陳力榮（右起）、鍾欣凌、索艾克（左）與製作人郭建宏（左五）等人開心同框。（粘耿豪攝）

至於Selina任家萱、Hebe田馥甄有無機會在節目露面？Ella笑回：「她們應該不太會煮，初選就進不來啦。」談到每個人心中的家傳菜，李玉璽笑稱媽媽最會做臭豆腐，「聞到臭味就想到媽媽，在美國會煮麵條，平常不下廚」。是否幫女友「小Hebe」下廚？他笑回：「沒有耶，煮泡麵，藉由節目趁機好好學。」問到女友廚藝，Ella忙救場：「女朋友不算家裡的人，今天是家常菜，等到變老婆你們再問，下一題！」

Ella家常菜則是媽媽的炒麵與奶奶的麻油雞，她生小孩前比較常下廚，笑稱老公曾在婚前交往時煎鱈魚給自己吃，「很平淡無奇，好像有熟啦，看起來很好看，內容還好，我很真實告訴他，下次我們出去吃好了」。她曝勁寶最喜歡吃薯條，「他是很有節制的小孩，吃到太甜，會說這個太甜了」。《鴻門家宴》19日起衛視中文台周六晚間8點播出。

(中時 )