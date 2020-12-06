參與活動的新住民們，各個如同行走的模特兒，在會場展現家鄉的傳統服飾。（羅亦晽攝）

花蓮縣目前逾8千名來自不同國家的新住民，花縣府串連新住民據點及新住民學苑舉辦各式活動，使他們生活他鄉卻不孤單，並在去年開設「幸福開麥拉」影像記錄課程，透過手機記錄在花蓮的生活點滴，用影像訴說與這塊土地的故事，讓社會大眾了解新住民在花蓮的新生活。

花蓮縣府今天在花蓮福容大飯店舉辦「幸福開麥拉影像紀錄成果發表會」，同時慶祝即將到來的國際移民日；現場除呈現新住民鏡頭下的花蓮生活點滴，每位參與活動的新住民們，各個如同行走的模特兒，在會場展現家鄉的傳統服飾。

關於影像紀錄課程的起源，花蓮縣府社會處婦幼科長解釋，因曾有位新住民姐妹表示，想要學習用影像紀錄從家鄉到花蓮生活的心路歷程，因此縣府去年開始媒社區新住民據點及新住民學苑，開設攝影班，並邀請台灣知名紀錄片導演楊正欣幫他們授課。

「花蓮目前約7900多位新住民，比3個鄉鎮人口數還多，幾乎可以成為花蓮第14個鄉鎮！」林鳳珠笑說，大家雖來自不同地方，但目前都在花蓮這塊土地共同生活，藉由新住民據點及新住民學苑的設置及課程開設，他們得以從中交到知心朋友，就算生活在外也不會感到孤單。

來自印尼移居台灣20年的新住民張美君認為今天活動如回娘家般令她興奮，她說，在花蓮生活收穫良多，攝影課程讓她認識很多朋友，且將生活拍攝影片，除了讓社會了解不同國家文化外，同時也更加尊重新住民，讓她不再感到被孤立。

楊正欣看完新住民們歷經2個月的成果，直說「很欣慰、很感動」，藉由拍攝紀錄生活他鄉的心路歷程，同時也再重新認識台灣；當他們學會透過影像訴說故事，呈現影像和更多人分享，這對台灣多元社會來說，是很大的一個進步。

(中時 )