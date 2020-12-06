第七屆台灣青年嶺南行暨第二屆海峽兩岸網路新媒體大陸行活動4日在廣州中山紀念堂啟動。(主辦單位提供／李侑珊台北傳真)

第七屆台灣青年嶺南行暨第二屆海峽兩岸網路新媒體大陸行活動4日在廣州中山紀念堂啟動。(主辦單位提供／李侑珊台北傳真)

第七屆台灣青年嶺南行暨第二屆海峽兩岸網路新媒體大陸行活動4日在廣州中山紀念堂啟動，國民黨榮譽副主席蔣孝嚴透過視訊表達祝賀。(主辦單位提供／李侑珊台北傳真)

第七屆台灣青年嶺南行暨第二屆海峽兩岸網路新媒體大陸行活動4日在廣州中山紀念堂啟動。大陸國務院台灣事務辦公室副主任龍明彪、廣東省副省長張新、廣東省政協副主席張嘉極、廣州市市長溫國輝、廣東省台辦主任黃耿城出席總開營儀式。此次活動兩岸青年吸引千人參加。

主辦單位表示，本屆嶺南行活動以「走到一起來，夢想更精彩」為主題，設計廣東世界遺產探尋、粵美鄉村考察、禪宗文化研習、國防學習體驗、粵港澳大灣區科技考察、客家文化與生態農業體驗、海上絲綢之路文化探尋、孫中山歷史文化探尋、潮汕文化尋根之旅等9條特色精品線路，旨在通過參訪交流、座談聯誼、拓展體驗、經驗分享等，讓兩岸青年共同探尋嶺南文化，感悟歷史印記，探索先輩們篳路藍縷的奮鬥歷程，體驗人文魅力，見證大陸雄奇壯麗的美好河山，見證粵港澳大灣區經濟社會發展成就，感知中華文化歷久彌新的蓬勃生機，加深兩岸青年對中華傳統文化的體驗，增進民族認同和同胞親情，促進粵台兩地融合發展。

主辦單位也提到，本屆嶺南行活動規模大、地域廣，第一次實現了廣東21個地市和台灣、澳門等多地區的同步聯動；實現了多所院校、多個青年社團的共同參與；實現了線上和線下全方位的熱絡互動；實現了融入最具特色的嶺南文化和廣東非遺文化的參訪學習，是踐行習近平總書記「兩岸一家親」理念的重要體現，是兩岸青年互動交流的創新之舉，必將在進一步增進兩岸青年同胞親情、促進心靈契合中發揮重要作用。

參加活動的兩岸青年均認為，近年來，大陸始終秉持兩岸一家親的理念，持續擴大兩岸經濟文化交流合作，逐步為台灣同胞特別是青年一代在大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等待遇，不斷擴大台灣同胞的受益面和獲得感，為台灣同胞真心實意謀福祉、實實在在謀利益。兩岸青年紛紛表示，兩岸是密不可分、休戚與共的命運共同體。

(旺報 )