茶農面臨茶樹枯死，無茶可採的窘境。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣出現嚴重乾旱，苗栗東方美人茶重要產地頭份市，發生茶樹嚴重枯死現象，初估已近3成受損，連帶影響今年冬季東方美人茶產量大減5成，連參加今年頭份市農會冬季東方美人茶的比賽茶，也少了近5成，苗栗縣政府及市公所已會勘災損面積，報請農委會核定補助中。

據頭份市農會表示，頭份市的茶園面積約有80公頃，幾乎全部都是種植在丘陵地，原本就是屬於較乾旱區域，今年5月間曾一度有豪大降雨，自此，頭份市已經足有半年未曾有過像樣的降雨，整個丘陵地面乾裂，連非常耐旱的茶樹都不堪長時間的乾涸而枯死。先前，市公所報請縣府農業處一同前來會勘，受損面積高達3成，已將受損會勘報告，報請農委會審核天然災害補助。

頭份市農會指出，茶樹雖然耐旱，但在新芽生長時，還是需要補給水分，否則也會影響茶葉生長，今年受旱死亡的茶樹已近3成，連帶影響今年冬季東方美人茶的產量，也大減5成，近期正值冬茶採收期，許多茶園面臨無茶可採的窘境。

市農會表示，市農會每年都會舉辦夏冬2季的東方美人茶比賽，今年受到乾旱影響，即將在本月8日登場的冬季東方美人茶比賽，報名參賽的比賽茶只有280多點，相較於去年的4百多點，足足少了近5成，可見旱災對茶葉生產的影響相當大。

頭份茶農見到辛苦栽植的茶樹一一枯死，非常無奈，感嘆表示，這些茶樹從種下到可以採收，至少都得5年時間，現場枯死的茶樹都得一一挖除，再重新補種下，但如果乾旱持續下去，不僅枯死茶樹面積將繼續擴大，明年春天有無茶葉可採？都是問題了！

頭份市今年冬季東美人茶產量大掉5成。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

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