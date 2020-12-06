竹縣移民官大跳「寶來塢」舞蹈 圍觀遊客眼睛一亮

新竹縣國際移民日嘉年華會，移民署新竹縣服務站移民官跳「寶來塢」舞蹈，手勢變化萬千，美不勝收。（羅浚濱攝）

「我們不是外籍新娘，是移民官！」縣府6日在新瓦屋客家文化保存區舉辦「2020新竹縣國際移民日嘉年華會」，移民署新竹縣服務站12位移民官穿起印度服，大跳「寶來塢」舞蹈，與各國新住民「 尬舞」，讓觀看人士眼睛為之一亮！

縣長楊文科表示，新竹縣新住民有1萬4千多人，他非常重視新住民的福利與權益，逐年推展新住民服務據點，運用公益彩券盈餘分配基金，投入照顧婦幼、老人及身障等弱勢族群，也讓新住民鄉親得到更好的照顧。

楊文科頒發獎給13鄉鎮市模範新住民家庭代表，認為推薦楷模皆能為社會樹立典範。像來自大陸的竹北市彭敏，在婦幼館和新住民關懷互助發展協會做志工，更在十字會做居家服務員，關懷其他新住民家庭。

活動現場有各種美食攤位和闖關遊戲，湧入很多民眾參與，新住民團隊和新住民二代則輪番上陣，表演家鄉的舞蹈。最令人詑異的是，移民署新竹縣服務站12位移民官穿印度服裝，一度被誤認是「泰國新娘」！

「我們是移民官，不是外配啦！穿的是印度服裝，不是泰國啦！」女移民官說，她們為了國際移民日嘉年華會活動，利用下班時間練了3個禮拜的印度「寶來塢」舞蹈，很好看喲！

移民官表演舞蹈的陣容最大，隨著音樂節奏扭腰擺臀，手勢變化萬千，美不勝收，馬上引來圍觀人潮，舞畢掀起如雷掌聲，她們開心說，和大家一起同樂，很開心很好玩！

新竹縣國際移民日嘉年華會，印尼外配穿傳統服裝跳印尼舞。（羅浚濱攝）

新竹縣國際移民日嘉年華會，縣長楊文科頒獎13鄉鎮市模範新住民家庭代表。（羅浚濱攝）

(中時 )