每年迎接跨年時，台北信義區飯店都一房難求，今年信義區飯店訂房率已達7成以上，餐飲訂位也已過半，甚至滿席。

2020年即將結束，跨年夜的101煙火成為許多民眾必看的節目之一，也讓附近飯店的住房餐飲都一位難求。

台北君悅酒店總經理陳隆慶表示，儘管今年旅遊市場少了大量國際觀光客，但中、南部民眾跨年假期北上出遊的需求較往年增加，面對101的景觀煙火房型甫於專案推出立刻就訂滿，目前訂房已近7成。

他說，凱菲屋、彩日本料理兩間自助餐廳也加開兩輪餐期迎戰，希望能為第4季總體營收挹注2成增幅。

台北寒舍艾美酒店表示，由於今年疫情影響，國人無法出國旅遊，整體需求轉為內需市場，且101煙火為首都跨年活動的重頭戲，因此面對101景觀可飽覽煙火綻放的房型成為消費者的預訂首選，目前銷售近8成，而其中面對101的套房房型更是接近滿房狀態。

台北寒舍艾美酒店指出，旗下餐廳「北緯二十五」的跨年派對，目前已接近滿席，「探索廚房」跨年夜晚餐，目前訂席量也已超過一半。

為了迎接跨年檔期，各家業者紛紛祭出不少活動及住房專案，台北寒舍艾美酒店推出跨年夜3天2夜住房專案，餐廳「北緯二十五」則是12月31日晚間9時30分至明年1月1日凌晨1時推出倒數香檳派對。

台北君悅酒店也在館內舉辦煙火派對，君寓DJ狂放之夜、Ziga Zaga聯手六人拉丁樂團暢饗時尚派對及Cheers歡飲廊以迷你音樂會規格打造的迷幻跨年時光。

慕軒飯店旗下GUSTOSO義大利餐廳則是從耶誕節起到跨年推出耶誕跨年盛宴，為半自助式套餐，其中主菜推薦來自美國加州知名蛇河農場（Snake River Farm）的極黑和牛牛小排，以日本黑毛和牛、美國安格斯牛混種，用最高品質穀飼時間長達600天，造就出大理石般均勻細緻的美麗油花。

台北晶華酒店推出房客可以選擇透過無敵窗景、有氣泡酒與美食搭配101煙火的「璀璨煙花101跨年」專案；或在頂樓游泳池畔、透過大螢幕與跨年演唱會同樂的「星空池畔環遊跨年」專案；今年也首度推出「東洋風韻迎新春」專案，不僅有日式年節料理，還有專車接送至信義誠品頂樓、近距離觀賞101煙火秀；「和平島曙光派對」專案則是在清晨出發前往基隆和平島，於絕美秘境阿拉寶灣迎接2021年的第一道曙光。

除了台北之外，台南晶英酒店每年熱門的電音「霸道趴」，今年也全面轉型成為口罩派對「罩young趴」，每名賓客入場時皆可獲贈年度熱搜、潮人必備的時尚「口罩項鍊」，搭配知名樂團現場活力獻唱，以及飯店主廚全新推出的中、西混搭「府城TAPAS」料理小點，要讓旅客用歡樂氣氛迎接2021年。

(中央社)