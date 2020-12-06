謝長廷稱比大陸晚開放核食讓日本沒面子 藍批可笑

中日雙方正在進行食品農水產品合作跨部門磋商，日本核食有望輸陸。駐日代表謝長廷說如果比中國大陸晚開放日本核食進口，會讓日本支持我們的政治家尷尬，沒面子。對此，國民黨立委賴士葆今天痛批，「這個理由簡直荒謬可笑到沒法評論！」

賴士葆批評，這個政府是不是瘋了？不傾聽近7成基層民意反萊豬，蔡政府執意要進口，說給人民多一個選擇不一定要吃。謝長廷返國為核食進口叩門，核食蠢蠢欲動要進來，未來蔡英文是不是要繼續對我們說給人民多一個選擇不一定要吃？

賴士葆指出，2018年公投，有779萬人用選票告訴蔡政府反對核災食品進口，兩年公投效率屆滿，難道人民對核災食品的疑慮就消失了嗎？過去兩年，核災食品就變安全了？印象中謝長廷常常站在日本立場説話，難怪輿論稱他為「助日代表」。

賴士葆說，民進黨仇中反中，不屑與中國大陸有任何的關聯，然而想要推動核災食品早日進口台灣，謝長廷竟然說出：「中國比我們先開放，日本支持我們的政治家會很尷尬，有點沒面子。」用這個理由簡直荒謬可笑到沒法評論！

賴士葆指出，2015年蔡英文參選總統發表的食安政策，提到的食安五環，包裝華麗動人的詞藻，讓人憤怒又感慨，政客騙到選票以後早已忘記過去的承諾。因此對於政治人物絕對不能聽他說什麼，要看他做什麼，觀其行比聽其言更重要。台灣民眾給蔡英文817萬票，讓她驕傲到真的認為自己是皇帝而踐踏民意。在蔡英文執政的第二任，台灣民眾的食安面臨空前的危機，健康受到空前的威脅。

(中時 )