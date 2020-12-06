苗栗縣從事服飾業的黃姓女子，上網控訴遭網路認識的服飾寄賣廠商徐姓女子詐騙，徐女一共欠了黃女35萬元未還，近期還聯繫不上，黃女表示，目前已知有9名被害人遍及台灣各地，但徐女欠她的錢最多，已經向警方報案提出詐欺告訴。警方12月6日表示，全案依規定受理，正在追查徐姓嫌疑人下落。

黃姓女子日前在爆料公社控訴自己遭網路認識的寄賣廠商徐姓女子詐騙，黃女表示，自己在苗栗開店，今年4月在網路找到寄賣女裝的廠商，該廠商由徐姓女子接洽，隨後徐女到店裡簽立1年及半年兩份合約，合約期間如期出貨，但近來貨源銜接不上，生意大受影響，黃女因此想解約。

黃女表示，當初簽約時，有給徐女1筆25萬元及1筆10萬元的押金，說好是約滿或解約時要照合約走退還押金，但如今半年合約已在10月28日到期，徐女卻說自己身體不好等理由推託，然後失聯，至今未歸還押金，一共被欠了35萬元，因此上網PO文提醒其他想做生意的朋友不要上當。

黃女說，沒想到貼文一出有其他被害人來聯繫，目前得知有9名被害人，遍及桃竹苗、新北、台中、屏東、台南等地，共欠押金79萬多元。警方今日表示，11月26日受理黃姓被害人報案，黃姓被害人對徐姓嫌疑人提出詐欺告訴，全案依規定受理，追查徐姓嫌疑人下落。

(中時 )