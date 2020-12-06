台鐵猴硐至瑞芳路段因坍方中斷，目前進行搶修，交通部長林佳龍中午視察台中車站鐵鹿大街時指出，搶修工作必須「務實評估、安全第一、全力搶通」，花東地區的輸運計畫已經啟動，目前大致平順；另針對台中捷運綠線發現車廂連接器軸心斷裂情況，林佳龍特別呼籲「不要趕通車」。

林佳龍表示，他一早就到宜蘭現場視察搶修作業，當地因天候情況惡劣、地質鬆軟，搶修情況很危險，已指示台鐵要「務實評估、安全第一、全力搶通」。

林佳龍強調，目前花東地區的輸運先以市區客運接駁，遠程路段從台北到宜蘭、花蓮也已經啟動國道客運與其他疏運計畫，平均約10分鐘即可搭到國道客運，目前疏運大致平順；至於往返花東間的自強號列車都正常行駛，旅客可從宜蘭轉搭國道客運。

針對台中捷運綠線在試營運期間發現車廂連接器軸心斷裂情況，林佳龍說，他相信台中市府與北捷會以最負責任的態度重新詳細檢查，但連接器問題相當重要，他呼籲不要趕著通車、應以安全為第一，交通部也會給予協助。

(中時 )