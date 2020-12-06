過去短短10天就有60多例移工確診新冠肺炎，對台灣防疫帶來壓力。指揮中心指揮官陳時中今天說，將持續針對陽性個案培養病毒，了解有無傳染可能性，至今都未培養出來。

因應印尼移工新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診率提高，中央流行疫情指揮中心11月30日宣布12月4日起全面暫緩印尼移工入境2週。

指揮中心醫療應變組副組長王必勝今天下午在記者會中表示，11月27日已針對集中檢疫所的939名印尼移工進行全面採檢，共有23人確診，12月4日起再針對11月28日至12月3日入境的642名移工採檢，共有17人採檢，確診比例較高，過去短短10天就暴增60多人確診，已對檢疫所造成很大壓力。

王必勝說，目前還有約1000名印尼移工在集中檢疫所，雖然都已一採，但仍會小心謹慎管理，離所前將再次採檢，確診移工也都會送醫院負壓病房治療，顯示暫緩印尼移工入境2週政策確實有其必要，讓集中檢疫所整備等工作做得更好。

陳時中表示，目前仍有135名新冠肺炎確診個案住院當中，其中印尼籍就占了93例，坦言印尼境外移入個案確實為國內防疫帶來壓力，未來暫緩印尼移工入境的這2週，將持續檢討防疫SOP，像是自主健康管理期間是否確實戴口罩、不可住在密閉壅塞空間等。

陳時中說，由於這些確診移工不像磐石艦船員接觸時間這麼長，目前暫時沒有全面檢驗血清抗體的規劃，但針對陽性個案會持續培養病毒，了解有無傳染可能性，截至目前是都培養不出來。

此外，由於多名確診移工入境前都曾提出PCR陰性證明，陳時中說，將請外館協助確認PCR檢驗認證，入境後也將持續集中檢疫，並和勞動部檢討自主健康管理的7天如何精進與掌握行蹤。

陳時中指出，正因確診個案頻頻出現時陰時陽狀況，指揮中心專家小組認為無法單靠檢驗做為診斷依據，因此未來居家隔離、居家檢疫仍會是主要手段。

(中央社)