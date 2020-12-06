美國總統川普5日在喬治亞州的造勢大會上表示，「如果我輸了，我會是非常優雅的輸家。」

美國總統川普昨（5）日來到喬治亞州為共和黨參議員選舉造勢，這是大選後他首次出席造勢活動，他昨日持續強調自己沒有輸、聲稱大選被操縱，更稱如果自己真的輸了，將會是「優雅的輸家」。

綜合美國國家廣播公司新聞網（NBC News）、《華盛頓時報》（Washington Times）、美國版《太陽報》（The U.S. Sun）報導，川普昨日晚間偕同美國第一夫人梅蘭妮亞來到喬治亞州瓦多斯塔（Valdosta）的造勢活動，為即將在明年1月5日進行參議員決選的共和黨籍參議員帕度（David Perdue）及羅夫勒（Kelly Loeffler）拉票。

這是大選後川普出席的首場造勢活動，通篇造勢演說他幾乎都在堅稱自己沒輸、實際上贏得了大選，「我們從沒輸過任何一場選舉，我們贏得了這場選舉」，「他們說謊、操縱我們的總統大選，但我們仍然會贏。」造勢大會上數千名支持者跟著高呼：「停止竊取！」

川普還告訴支持群眾，「我不想等到2024年，我想回到3個禮拜前。」

川普也強調，如果輸了，他會是「優雅的輸家」，「如果我輸了，我會是非常優雅的輸家」，「但當他們竊取、強奪，你永遠無法接受。」

他向在場群眾發誓，律師團「馬上將上訴到最高法院」，「我們會持續戰鬥，我們只是需要有勇氣的人做他們該做的事」，「我比歷史上任何現任總統取得更多選票，我們拿到超過7,400萬票，他們卻試圖說服我們說我們輸了，我們沒輸。」

有趣的是，為了在各州翻盤選舉結果，川普昨日還自稱過去這3周是他一生中工作最勤奮的時候。

美國加州4日公告總統大選結果，拜登拿下加州55張選舉人票，一共獲得279張選舉人票，跨越入主白宮的270張選舉人票門檻。

川普團隊仍持續在各州上訴，5日傳出他致電施壓喬治亞州州長坎普（Brian Kemp），要求他說服喬州議員推翻拜登在該州勝選的結果，遭坎普打槍。

(中時新聞網)