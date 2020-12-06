美國總統川普5日在喬治亞州的造勢大會上表示，「如果我輸了，我會是非常優雅的輸家。」

美國總統川普昨（5）日來到喬治亞州為共和黨參議員選舉造勢，這是大選後他首次出席造勢活動，他昨日持續強調自己沒有輸、聲稱大選被操縱，更稱如果自己真的輸了，將會是「優雅的輸家」。

綜合美國國家廣播公司新聞網（NBC News）、《華盛頓時報》（Washington Times）、美國版《太陽報》（The U.S. Sun）報導，川普昨日晚間偕同美國第一夫人梅蘭妮亞來到喬治亞州瓦多斯塔（Valdosta）的造勢活動，為即將在明年1月5日進行參議員決選的共和黨籍參議員帕度（David Perdue）及羅夫勒（Kelly Loeffler）拉票。

這是大選後川普出席的首場造勢活動，通篇造勢演說他幾乎都在堅稱自己沒輸、實際上贏得了大選，「我們從沒輸過任何一場選舉，我們贏得了這場選舉」，「他們說謊、操縱我們的總統大選，但我們仍然會贏。」造勢大會上數千名支持者跟著高呼：「停止竊取！」

川普還告訴支持群眾，「我不想等到2024年，我想回到3個禮拜前。」

川普也強調，如果輸了，他會是「優雅的輸家」，「如果我輸了，我會是非常優雅的輸家」，「但當他們竊取、強奪，你永遠無法接受。」

他向在場群眾發誓，律師團「馬上將上訴到最高法院」，「我們會持續戰鬥，我們只是需要有勇氣的人做他們該做的事」，「我比歷史上任何現任總統取得更多選票，我們拿到超過7,400萬票，他們卻試圖說服我們說我們輸了，我們沒輸。」

有趣的是，為了在各州翻盤選舉結果，川普昨日還自稱過去這3周是他一生中工作最勤奮的時候。

美國加州4日公告總統大選結果，拜登拿下加州55張選舉人票，一共獲得279張選舉人票，跨越入主白宮的270張選舉人票門檻。

川普團隊仍持續在各州上訴，5日傳出他致電施壓喬治亞州州長坎普（Brian Kemp），要求他說服喬州議員推翻拜登在該州勝選的結果，遭坎普打槍。

不死心 川普致電施壓喬治亞州州長 要求推翻選舉結果
加州公告大選結果 拜登正式拿下279張選舉人票
一日吞2敗 威斯康辛、亞利桑那認證拜登勝 川普推特大爆發

文章來源：Trump tells supporters to vote in Georgia runoffs, refuses to accept reality of his loss
文章來源：'We will still win' presidential election, Trump tells Georgia rally
文章來源：'I WANT TO GO BACK' Trump says ‘I don’t want to wait ’till 2024′ as he takes ‘rigged vote’ claim to the voters in first rally since election

(中時新聞網)

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