近來單親媽殺兩孩遭判死、台中洗碗工爭吵監護權殺前妻，數起家庭悲劇皆引發社會關注。律師呂秋遠分享他在法院所見，一個被媽媽用電線抽打、辱罵，長期家暴的8歲男孩，法官問他「想跟爸爸住還是媽媽住？」，男孩竟回「媽媽」，瞬間讓法庭空氣為之凝結。而小男孩選媽媽的原因是，爸爸有妹妹陪，媽媽已經不能住在家裡了，一個人很無聊，所以想去陪她。小男孩天真又成熟的回答，讓法官也忍不住嘆氣。

律師呂秋遠在臉書發表《我的法院日常》，文章指出，一個8歲小男孩，有個長期家暴的媽媽，曾用電線抽打，辱罵也從不嘴軟。爸爸受不了，對媽媽提出保護令的聲請，法官不僅准了，甚至要求媽媽要搬家，可見案情的嚴重。

為查明媽媽是否適任監護人，法院決定傳喚孩子。8歲的孩子怯生生坐上證人席，法官請爸媽出去，自己坐到了孩子旁邊，開始詢問孩子問題。

男孩表示，媽媽會「用電線抽我，一邊抽我，一邊罵我。」、「媽媽會打爸爸，會拿東西摔爸爸」、「都是媽媽打爸爸。」。

最後法官問「如果爸爸跟媽媽不住在一起，你會想跟爸爸住還是媽媽住？」，男孩想了一下答：「媽媽。」

聽到這個答案，空氣似乎頓時凝結，書記官停止打字，法官也不敢相信自己的耳朵。法官問男孩為什麼？小男孩連想都沒想就說，「因為爸爸有我妹妹陪，媽媽已經不能住在家裡了，她以後會一個人很無聊，所以我想去陪她，讓妹妹陪爸爸。」。

呂秋遠說，法官嘆氣了，請爸媽進來，將男孩的話告訴媽媽。媽媽要離開法庭前，緊緊的抱住男孩，一邊哭著跟他說「謝謝你」。男孩則是一直跟媽媽說「我會陪你的，你不要哭」。

這篇貼文獲得廣大網友迴響，已有破5萬網友按心情符號、留言破2000則。有網友說「孩子扮演起大人的角色在照顧父母，其實是對他的未來的人格發展是嚴重傷害」、「有些媽媽沒長大。孩子放在她身邊給她練習長大是很危險的事。愛不能改變一切，世上有心碎的媽媽，當然也會有心碎的孩子，不要冒險比較好」、「他的天真必需由成熟理智的大人來守護，還是判給爸爸對他的成長比較有利。免得往後跟了媽媽，卻在一次次的家暴中摧毀他對媽媽的期待與愛，影響孩子發展人格的關鍵。」。

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(中時新聞網)