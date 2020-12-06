為期3天的玉山投捕訓練營今天結束，結訓典禮上「營長」郭泓志用金句勉勵學員，要隨時做好準備，才不會等到機會來臨時而錯過。

「夢想可能會遲到，但是，總有一天會來到。」這是郭泓志在玉山投捕訓練營結訓時對學員們的話，希望球員們能夠隨時做好準備，等待機會來臨的那一刻。

郭泓志說：「「這短短3天的訓練營，主要目的是希望能帶給學員正確的觀念和養成良好的習慣，回到各自球隊之後繼續努力，相信有多少努力一定會有相對的回報。」

郭泓志認為，做每件事時都會有個目標，目標就是代表夢想，雖然這個目標達成的時間點可能與自己設想的不同，「但只要你持續努力去做的話還是會遇的到這個機會，所以最重要的還是要把自己做好準備，隨時迎接這個挑戰。」

這次訓練營由郭泓志擔任營長，教練團成員包含耿伯軒、劉育辰、涂壯勳、陳重羽也扮演重要角色，郭泓志表示，自己也是抱持著學習的心態，與學員互動、分享。

但或許是教練團與學員們初次見面，學員們較為害羞，不太敢發問是讓郭泓志稍嫌可惜的地方，「以前我年輕時也比較不敢發問，但沒關係，若是大家以後有問題歡迎透過電話還是通訊軟體來找我，都很樂意幫大家解答。」

(中時 )