一年一度的可成科技（2474）家庭日在2020年擴大舉辦，並且第一次走出台南地區，選擇位於高雄大樹區著名的旅遊景點義大世界，吸引了許多員工三代同堂報名，參與的同仁與家眷相當踴躍，共計超過五千人，參加人數是歷年之最，也超過去年二千人的2.5倍規模。

可成科技家庭日已經連續六個年度辦理，活動規模也是一年較一年來的盛大。今年度可成家庭日是以2020年度「義大一起出遊趣」為題，邀請員工及家眷一起回到青春時光前往遊樂園感受歡樂的氛圍，藉此增加員工在工作場所外互動的機會、培養工作上的默契，並可平衡生活及增進親子關係。

在五千名員工家屬的踴躍參與下，足顯員工對於家庭日活動的熱情支持，活動本身在可成同仁細心的規劃下，也使得員工與家屬都得以盡情玩樂，歡笑之聲不絕於耳，也讓活動格外熱鬧溫馨。

今年因為全球肺炎疫情之故，使得團體與戶外活動都大幅縮減、國外旅遊更是受限，在此時刻可成仍積極舉辦家庭日，讓一直以來兢兢業業的員工可以與家屬同樂、放鬆身心，並為國內旅遊業帶來及時的助益。但同時我們也不忘防範疫情，徹底執行「入園量體溫、室內戴口罩、室外留間距」的三大主動防護措施，讓員工在團體聚會、歡樂活動之餘，仍可確保安全健康。

本年度家庭日主要活動場地為義大遊樂世界，總共佔地90公頃，是自 2010 年開幕以來台灣知名的親子、遊樂、購物園區，也是全台唯一希臘情境主題式樂園，義大世界幅員遼闊加上多元化場域，整個遊樂園共分為三大區域，分別為：古希臘神殿風格打造的衛城、希臘聖托里尼山城，以及希臘神話的特洛伊城堡，可讓參加人員來一趟偽出國之旅。此外，義大的日間遊行、幽默逗趣的街頭小丑表演以及全台唯一媲美國家級劇院的義大皇家劇院，也讓可成家庭日參與人員能欣賞精采有趣的表演並創造更多親子同樂的美好回憶。為鼓勵員工和眷屬同遊，特別設計「可成 Catcher CSR」臉書粉絲頁活動，員工於指定景點拍照打卡可再抽豐富好禮。

(工商 )