塞爾提克退役球星「真理」皮爾斯(Paul Pierce)被人告了，一位大麻專家肯尼強森(Kenneth Johnson)最近控告皮爾斯積欠工資42000美元。皮爾斯2016年雇用強森幫他搞一個大麻種植場，月薪1萬美元。皮爾斯球員生涯累積薪資1.9億美元。

根據TMZ報導，強森開工後薪水被砍到4000美元，皮爾斯要求在大麻收割之後再說。結果皮爾斯他們搞到2018年才把大麻種下去，去年收成之後強森的一部份薪水仍然被賴掉了，失望的強森11月離開公司。

強森現在告上法庭討錢，包括積欠的工資、加班費以及餐費共42000美元、還揭發皮爾斯做生意不老實，除了苛扣雇員還會偷工減料。皮爾斯的大麻生意去年上線，產品名稱就叫做「真理(The Truth)」，他自己擔任公司執行長，接受專訪鼓吹使用大麻的好處，可以減緩疼痛和焦慮。

皮爾斯提到自己20年前在夜店被人刺了11刀，歷經創傷後壓力症候群，發現大麻製成品有助他放鬆，留下深刻印象。當然這跟他做生意不老實是不相干的，他到底有沒有積欠工資，最後要等法庭判決才知道，最糟的情況就是賠錢和登報道歉。

現在NBA仍會處罰吸食大麻的球員，J.R.史密斯(JR Smith)被罰過禁賽5場。杜蘭特(Kevin Durant)、巴恩斯(Matt Barnes)都公開呼籲聯盟解禁大麻。巴恩斯認為這有助緩解客場征戰的勞累，讓球員更好入眠。職棒MLB、冰球NHL目前已不會懲罰球員吸食大麻。※中時新聞網提醒您：遠離毒品，保持健康！

(中時新聞網)