北市明倫社宅3房型44坪月租4萬500元引發爭議，更被爆沒冷氣，原定2萬2440元，因要房客負擔自償率才漲價，而市長柯文哲竟說「不希望社宅都住窮人、抽樂透」等驚人之語。議員簡舒培6日再爆，木柵社宅3房型51坪原定月租1萬6320元，於市長室會議中又飆到4萬200元，柯是炒高房價的罪魁禍首。

「社宅租金驚人不只明倫！」簡舒培表示，社宅應是蓋給無力負擔房價的人，但柯竟把租金漲到讓年輕人難以負擔，除了明倫外，木柵社宅也是，9月原本訂的預算月租是3房型51坪1萬6320元、2房型30坪1萬2240元、1房型20坪8160元，但在市長室決議後，10月開始招租時，3房型租金變成4萬200元，漲了2.46倍。

簡說，2房型最高租金變成2萬3600元，1房型租金變成1萬5700元，都漲了1.92倍，整天在講財政紀律的柯，竟讓預算金額與實際租金差距甚大，根本是欺騙議會與市民。

簡提到，市長室會議9月22日決議「社宅以自償率不低於100％為租金訂定原則（要包括房屋稅及地價稅，不以免除計算，否決了都發局提出的社宅租金收費規畫，硬是把社宅興建費用、管理支出、修繕費用、各項稅金等成本，全部轉嫁到社宅承租戶，才讓明倫、木柵社宅租金暴漲。

「柯跟著建商一起偷走人民的乳酪！」簡批，柯對社宅租金斤斤計較，滿口「居住正義」，做的卻是商人「將本求利」的計算，炒高台北市的房價；日前柯才說要發結婚獎金、鼓勵年輕人生育，但這麼高的社宅租金，誰敢結婚生育？把人民納稅錢蓋的社宅「商品化」，根本是求財於民。

議員林亮君則說，要求自償率不是錯，她也同意財政紀律很重要，但難道政府的財政平衡只能從租戶身上回收？從平均收入在北市50％分位點以下的家庭回收？

(中時 )