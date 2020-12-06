抽福袋成了大家最期待的活動環節。（李柏澔攝）

今年受時冠疫情影響，弱勢家庭更是感受生活壓力，為鼓舞弱勢家庭，台北家扶中心今(6)日舉辦「露曙光、燃希望，共創幸福未來」歲末送暖園遊會，現場超過3000位台北家扶服務的民眾齊聚花博公園，共同度過愉快的周末時光。

本次園遊會70多攤位有著孩子們喜愛的冰淇淋與棉花糖等甜食，以及籃球機，賽車機等遊戲攤，除了滿足孩子的喜好，家長們可憑券兌換如米、油、衛生紙，甚至防疫醫療口罩等生活物資，開心之餘也滿足生活所需。

台北家扶中心謝曉雯主任表示，每年家扶都會舉辦這樣的歲末送暖園遊會，這樣的園遊會沒有對外開放，來的民眾都是基金會幫助的家扶家庭，所以他們不用跟別人去搶民生物資。

謝曉雯指出，每個家庭手上都會有6張點券，其中有一點是遊戲券，過往逛夜市媽媽總會說「不要玩遊戲」、「浪費錢」，這次的設計就是要孩子一定要去玩一樣遊戲，另外的5點就可以在場子裡面隨意去逛，可以兌換想要的文具、食物或其他民生物資等。

這次點券的設計以孩子為主，希望父母透過跟孩子商量的習慣來共同計劃與兌換。另外根據統計，弱勢孩童有7成以上的家庭光源不足，因此今年特別募集能夠改善光源的檯燈，希望能帶給弱勢孩童一樣的學習機會。

本次舞台上聚集著擁有各式各樣才藝的家扶孩子，分別為扯鈴表演，民俗舞蹈、魔術方塊、直笛，琵琶、大提琴演奏等表演，孩子們經過才藝選拔以及漫長的練習後，終於獲得被看見的機會。

表演舞蹈、就讀國三的Kimberly說，自己從小學四年級開始學舞蹈，對舞蹈真的很有興趣和熱情，希望這次的演出能夠順利，也表示「一點都不緊張。」

謝曉雯說，在疫情的波及之下，直到11月底時活動經費仍舊不足，如今能順利撐起孩子的圓夢舞台，是一件相當不容易的事，感謝各界公益夥伴的贊助與支持。

(中時 )