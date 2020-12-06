針對開放日本核食進口問題，駐日代表謝長廷今天重申，如果沒有科學依據的正當理由繼續禁止日本東北食品進口，台灣的貿易自由度會被質疑，日本明年是CPTPP主席國，支持台灣的內部雜音會很大。「我是為台灣發展著急」。外傳明年3月開放「我想是沒有這回事」。他此次回台是要了解政府的方向，非常單純，不是要來攪局或扮演什麼救援投手的角色。

謝長廷昨天在高座會場接受媒體訪問，他今天在臉書表示，他現在已在東京駐日代表處。昨天在高座會場接受媒體訪問，基本上記者都很專業，有報導出來的內容基本上都很凖確。

但他說，有些沒有回答或較模糊的部分，他入境後馬上要隔離並處理范明守小朋友及一些請託交付案件，恐怕也要集中精神，難再處理記者會的後續發展，所以在飛機上把昨天記者們質疑的主要問題分三點在臉書上説明。

首先是核食要不要開放？謝長廷表示，「核食」當然不能開放，他也反對核食輸入，照顧人民的健康是政府的責任。但一般食品，不是核食（沒有輻射污染的食品）當然要開放。台灣遵守自由貿易的國際規範對台灣發展很重要，也是政府責任。

他說，食品有沒有輻射污染要依科學檢驗結果判定，絕不是政治立場或以多數決判定，這是世界文明國家的要求。我國要參考歐盟美加的作法，而不是中國或反日國家的做法。

對中國外交部長王毅11／24日和日本外相會談，表達善意，會不會比我們提前解禁？謝長廷認為，如果這樣，中國似乎變成比我們更友日，更理性更遵守自由貿易規範，支持台灣的日本政界人士會很尷尬，但台灣有一部分親中人士會很高興。「而我也會很難過，很遺憾。」

不解禁東北食品進口，會不會影響日本支持台灣加入CPTPP國際組織？有沒有急迫性？他說，精確的講，如果沒有科學依據的正當理由繼續禁止日本東北食品進口，那麼台灣的貿易自由度會被質疑，反對我們加入的會更有理由，支持我們的力量會減低。日本明年是CPTPP的主席國，如沒有核污染的食品繼續禁止，日本支持我們，他們內部雜音會很大。

謝長廷指出，中國已經加入RCEP，我們沒有加入，對企業的出口競爭力不利，所以加入CPTPP變成很重要。日本任主席國期間只有一年，拖越久越影響我們的機會，未來國際變數很大，「我是為台灣發展著急。」

至於外傳明年3月會開放？他說，明年3月開放的事情，「我沒有聽説，有這樣的決策應該我會知道，所以我想是沒有這回事」。

他回來接觸的政治人物或政治評論者對這件事有不同的看法，有人認為美豬的事情告一段落再談日本食品進口，現在不宜，否則激化衝突，會讓蘇貞昌院長更上不了台，沒完沒了。但也有人認為可以移轉美豬焦點，分散壓力，而且反對黨不知不覺自己打成反美又反日，對於長期來看，對執政也不是壞事。

他強調，11月24日公民投票的兩年效期屆滿，日本各界都會不斷詢問關心，他必須了解政府的方向，非常單純，不是要來攪局或扮演什麼救援投手的角色。這次回台有向總統述職，也有見到立法院長、外交部長和衞福部長，但沒有見到行政院長。

(中時 )