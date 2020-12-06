校慶活動由體育系競技啦啦隊做高難度的演出。（輔仁大學提供／李俊淇新北傳真）

輔大校慶在昨（5）日熱鬧登場，除了邀請明星和學生社團表演外，在園遊會上則有拍攝「輔大大傳美女月曆｣的7位美女所舉辦的義賣活動，由被網友封為「輔大周子瑜」的陳苡瑄領軍6位美女齊聚校園，不少粉絲爭相採購月曆及周邊商品並搶跟美女合照，現場共賣出上百份的月曆及周邊商品，所得也將扣除成本後捐贈給罕見疾病基金會。

昨天是輔大創校95週年，也是在台復校第59年，為歡慶創校，首先登場的是體育系競技啦啦隊的演出，在田徑場上秀出空拋等高難度動作的表演，整齊又流暢的演出吸引目光

舞台活動也邀請到新生代饒舌歌手婁峻碩與創作歌手李友廷, 都讓許多同學忘情尖叫，拿起手機瘋狂拍照。其中藝人卜學亮最受到注目，他最近因7年前的舊歌《超跑情人夢》再度爆紅，許多輔大同學在畢業旅行時還表演這首歌曲，可見他在大學生間的熱門程度。

校慶園遊會上，拍攝「輔大大傳美女月曆｣的7位美女也在場擺攤義賣，因月曆預購不到一周即銷售破千本，為回饋廣大粉絲支持，月曆中的7名女主角齊聚校園，除了與粉絲合照外並號召現場民眾響應義賣活動，所得將扣除成本後捐贈給罕見疾病基金會，使病童獲得更妥善的照顧。

藝人無尊現身支持輔大大傳美女月曆義賣攤位。（輔仁大學提供／李俊淇新北傳真）

輔大大傳美女月曆預售破千，為回饋粉絲在校慶中舉辨義賣及見面會。（輔仁大學提供／李俊淇新北傳真）

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