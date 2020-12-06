根據日本媒體報導，日本政府有意開放台灣在內的東亞國家旅行團入境，最快明年春天實施。消息一出，振奮不少旅行社及「肖想出國的民眾」。不過在全球疫情警報尚未解除前，團客是否真能成行，恐怕仍有許多問題有待解決。

日本政府釋放消息，打算在明年春天開放外國小型觀光團入境，對象主要為亞洲地區疫情控制較佳的國家，如台灣、大陸。對於苦撐待變的旅行社、航空公司來說，至少有團可出、有錢可賺，樂觀其成。

不過，日方相關細節並未公布；之前也曾傳出日本考慮開放商務客72小時免居家檢疫，當時喊出來的時間點是11月中旬，至今「只聞樓梯響」。顯示疫情在冬天捲土重來之際，保守的日本官僚體系，並不敢貿然開放。

因此，針對團客訂出的諸多限制，如不准使用大眾運輸工具（如電車）、需繳交計劃書、規劃獨立動線等，都讓遊客感到相當不便。舉個最簡單的例子，台灣人喜歡自由行，甚至跑去藥妝店採購，光是團進團出這一項就很難落實。

資深領隊指出，日本多數百貨公司或賣場與地鐵站共構，要是不能搭電車，卻讓遊客跑進去逛街，差別在哪？

另外，日方提出「旅行團小規模開放」，小規模是多小？10人或20人？若報團人數偏低，加上日本人力成本又高（遊覽車資一天逾2萬台幣），可能出一團賠一團，旅行社恐怕興趣缺缺。

再來就是日本確診人數不斷升高，對於8個月無本土病例的台灣人來說，何必冒染疫風險跑出去玩。最後，則是台灣「秋冬專案」要求返國民眾必須附上3日陰性檢驗證明，回國後還要隔離14天，算一算，實在不太划得來。

(中時新聞網)