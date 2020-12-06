民進黨的萊豬政策如今看來勢不可擋，就算國民黨豁出去使出「內臟大戰」，也沒有打消民進黨要開放萊豬的決心。對於民進黨面對龐大的反對民意仍堅持己見的作法，銘傳大學廣電系助理教授杜聖聰在臉書上用兩句話狠酸當今政府，就連資深媒體人黃創夏都笑著分享表示認同。

杜聖聰在臉書上表示，面對近來政府強硬通過的萊豬，人民應該要有「不要問國家為你們做了什麼？要問問你們為國家吃了什麼？」的精神。黃創夏昨(5)日在臉書上分享老友杜聖聰的發文，笑著表示認同，直說這簡直是真知卓識。

兩位的互動引起網友們的討論，紛紛認為民進黨現在面對民意的方式實在讓人不敢恭維，已經不是政府服務人民，而是人民配合政府，這個狀況聽起來跟獨裁國家到底有甚麼分別？感嘆民進黨自稱反共，如今自己卻變成了自己最痛恨的樣子。

另有網友感嘆，蔡政府這種政策「連名嘴都沒辦法幫他們護航」，但政府卻一意孤行，難道為了人民的健康，要求業者標記肉品是否含萊劑真的有這麼困難嗎？

(中時新聞網)