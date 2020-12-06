每個人談戀愛時的風格、喜好都不太一樣，有些人追求浪漫的情節，有些人則難以捉摸、無法輕易被看透。知名星座專家「同道大叔」分享了3個特別喜歡「欲擒故縱」的星座，你越對他們不理不睬，他們反而越愛你！

1. 射手座

射手座平時就充滿著魅力，吸引各個追求者對他們獻殷勤，因此射手座也習慣了這種被眾人喜歡、簇擁的場面，所以一但有人對他們表現出不感興趣、冷淡的反應的時候，他們就會認為這個人和其他人都不一樣，而開始對他產生好奇心；當另一半對射手座冷淡時，他們反而會變得更加熱情。

2. 白羊座

白羊座的性格天生就有著一股冒險精神，對於愛情也是這樣，他們在感情裡可以說是越挫越勇，當你越對他們不理不睬，他們會認為你在試探，反而對你更感興趣；進入交往關係後也是同理，若是白羊座被管的越嚴，他們就會備感焦慮，但若是放白羊座自由，他們反而會變得戀家，每天都黏在另一半身邊。

3. 巨蟹座

巨蟹座在面對感情時總有一點「受虐傾向」，當另一半對他們非常熱情，他們就會習以為常、不在乎，但如果另一半對他們忽冷忽熱，巨蟹座的心就會瞬間被動搖，所有的情緒都隨著另一半而波動，若是一整天都不理巨蟹座的話，他們的內心就會上演小劇場，想知道對方這麼做的原因、是否藏有暗示，雖然自己的幻想可能會讓自己受傷，但感情也在這個過程中變得更加深刻。

(中時新聞網)