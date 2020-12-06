竹南鎮公所舉辦自行車輕旅行 親子出遊好時節

竹南鎮長方進興與多位民代6日清晨一起主持自行車輕旅活動。（竹南鎮公所提供／謝明俊苗栗傳真）

秋冬季節正是親子出遊同樂的好時節，竹南鎮公所在6日清晨舉辦千人自行逍遙騎，一早就有超千名車友群聚竹南國中校地預定地會齊，在鎮長方進興等人鳴槍下，一同出發，沿著竹南濱海美麗自行車道，享受美麗的假日悠閑騎旅，會場準備精美摸彩禮品，讓大共同來享受竹南自行車道美麗風光。

6日一早6點，竹南鎮長方進興、縣議會張佳玲、陳碧華、鎮代會主席何秀綿等人，就齊聚在竹南國中預定地，與千餘名車友相會，一同主持起騎儀式。今年因受新冠肺炎疫情影響，報名人數調整為1千人，分為15公里的親子組及45公里的挑戰組，報名人數在短短1周內即已衝破千人。所有完賽者將贈送百貨公司專櫃露營品牌jackwolfskin紀念品，並備有精美摸彩品。

竹南鎮長方進興向來重視自然生態保育及觀光發展，透過節能減碳的自行車活動，除了能增進親子關係及民眾體能訓練，同時推廣本鎮自然生態保育與觀光景點，歡迎喜歡單車運動的民眾一同參與本鎮這場一年一度的單車盛會。

竹南鎮6日清晨舉辦千人自行車輕旅活動。（竹南鎮公所提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南鎮6日清晨舉辦千人自行車輕旅活動。（竹南鎮公所提供／謝明俊苗栗傳真）

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