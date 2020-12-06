案695確診後暴露出我國移工管理的一大問題，勞動部勞動力發展署組長薛鑑忠今在中央流行疫情指揮中心記者會中表示，移工入境後一切責任歸屬於雇主，因此就算移工入境後，因醫管公司的宿舍環境不佳導致移工確診，也只能向雇主開罰，對醫管公司可說是無法可罰，且由於移工入境後只會在醫管公司待1～2天，因此就算地方政府派員稽查通常已看不到移工，因此無法開罰。

薛鑑忠表示，一般來說我國外籍移工由雇主向仲介公司聘請，待移工入境時，仲介公司會再委任醫管公司協助移工進行入境報到手續，內容包含健康檢查、到派出所登記等等，由於案695入境時已為周六，無法立即進行健康檢查，才會先到醫管公司分配的宿舍進行隔離。

現在外界對移工短暫居留的隔離場所多有擔憂，普遍認為環境不佳，且以大通鋪居多，增添感染風險，薛鑑忠指出，這部分權責仍歸雇主，畢竟從移工一入境台灣，雇主就要負責，另外若移工權益受損，或是雇主受罰時，仲介公司也會有連帶責任，但對醫管公司以目前法規來看並無法可罰。

薛鑑忠指出，這次事件可看出當前制度上了漏洞，目前已著手研擬修法，擬將「應限期改善」的字眼從條文中拿掉，未來只要一發現移工的住宿規定不符，地方政府就可向雇主開罰，最高可罰30萬元。

但進一步追問目前國內有多少間醫管公司進行移工的相關體檢以及住宿業務時，薛鑑忠卻表示目前手邊未掌握資料，強調這類醫管公司是近年來才興起，現在也正積極研擬修法，至於開會討論的細節與內容除擬將「應限期改善」的字眼拿掉，並未透露太多細節。

指揮官陳時中則緩頰，表示這部分目前雖然無法可管，對於自主健康管理期間的相關違規認定該如何處理，將與勞動部明後天一同進行討論，周三會再對外說明詳細管理辦法。

(中時 )