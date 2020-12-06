來到12月，意味著2020已經來到尾聲，今年對許多人來說是不太順遂的一年，因此更希望能在明年時來運轉，苦盡甘來。想要知道明年運勢，除了藉由星座、生肖來分析，還可以從生日看出2021的運勢好壞，快點來查看自己和身邊朋友明年運勢如何！

日本知名運勢命理網站「占いちゃんは考えた」公布明年生日的運勢排行榜，明年運氣最好、榮獲第一名的生日是2/19，第二到五名則是2/28、3/9、3/18、1/20，這些日子出生的人將度過充實又豐富的一年，只要努力就會有收穫，而且願望很容易實現，因此明年如果出現機會一定要好好把握！

運氣最差的生日則是7/10，其次為11/6，將度過「大動盪」的一年，這一年會遭遇很大的變化，雖然乍看之下是令人不安的狀況，但其實只要抓住這次機會，讓自己在這次的洪流中生存下來，將能大幅度自我成長，不失為一個轉運時機；但若是輕言放棄，2021年就真的是很倒楣的一年了。

2021年生日運勢排行榜，共366名：

第1名：2月19日 充實之年／第2名：2月28日 充實之年／第3名：3月9日 充實之年／第4名：3月18日 充實之年／第5名：1月20日 充實之年／第6名：1月29日 充實之年／第7名：2月1日 充實之年／第8名：2月10日 充實之年／第9名：3月7日 愛情之年／第10名：3月16日 愛情之年

第11名：2月8日 愛情之年／第12名：2月17日 愛情之年／第13名：2月27日 愛情之年／第14名：3月8日 休息之年／第15名：3月17日 休息之年／第16名：7月23日 充實之年／第17名：8月4日 充實之年／第18名：8月13日 充實之年／第19名：8月22日 充實之年／第20名：1月2日 充實之年

第21名：1月11日 充實之年／第22名：1月28日 休息之年／第23名：2月9日 休息之年／第24名：2月16日 休息之年／第25名：2月18日 休息之年／第26名：2月25日 轉變之年／第27名：3月6日 轉變之年／第28名：3月15日 轉變之年／第29名：7月30日 愛情之年／第30名：8月2日 愛情之年

第31名：8月11日 愛情之年／第32名：12月27日 充實之年／第33名：1月9日 愛情之年／第34名：1月18日 愛情之年／第35名：1月26日 轉變之年／第36名：2月7日 轉變之年／第37名：2月20日 完成之年／第38名：2月29日 完成之年／第39名：3月1日 完成之年／第40名：3月10日 完成之年

第41名：3月19日 完成之年／第42名：7月31日 休息之年／第43名：8月3日 休息之年／第44名：8月12日 休息之年／第45名：8月21日 休息之年／第46名：8月31日 休息之年／第47名：9月3日 充實之年／第48名：9月12日 充實之年／第49名：9月21日 充實之年／第50名：12月25日 愛情之年

第51名：1月1日 休息之年／第52名：1月10日 休息之年／第53名：1月19日 休息之年／第54名：1月21日 完成之年／第55名：1月30日 完成之年／第56名：2月2日 完成之年／第57名：2月11日 完成之年／第58名：2月24日 安定之年／第59名：3月5日 安定之年／第60名：7月29日 轉變之年

第61名：8月1日 轉變之年／第62名：8月10日 轉變之年／第63名：8月19日 轉變之年／第64名：8月29日 愛情之年／第65名：9月1日 愛情之年／第66名：9月10日 愛情之年／第67名：9月30日 充實之年／第68名：10月2日 充實之年／第69名：10月11日 充實之年／第70名：10月20日 充實之年

第71名：12月26日 休息之年／第72名：1月8日 轉變之年／第73名：1月17日 轉變之年／第74名：1月25日 安定之年／第75名：2月6日 安定之年／第76名：3月12日 合作之年／第77名：4月26日 充實之年／第78名：5月7日 充實之年／第79名：5月16日 充實之年／第80名：7月24日 完成之年

第81名：8月5日 完成之年／第82名：8月14日 完成之年／第83名：8月30日 休息之年／第84名：9月2日 休息之年／第85名：9月11日 休息之年／第86名：9月20日 休息之年／第87名：9月28日 愛情之年／第88名：10月9日 愛情之年／第89名：12月24日 轉變之年／第90名：1月3日 完成之年

第91名：1月12日 完成之年／第92名：2月13日 合作之年／第93名：2月23日 創作之年／第94名：3月4日 創作之年／第95名：3月13日 創作之年／第96名：5月5日 愛情之年／第97名：5月14日 愛情之年／第98名：5月25日 充實之年／第99名：6月6日 充實之年／第100名：6月15日 充實之年

第101名：7月28日 安定之年／第102名：8月18日 安定之年／第103名：8月28日 轉變之年／第104名：9月9日 轉變之年／第105名：9月18日 轉變之年／第106名：9月29日 休息之年／第107名：10月1日 休息之年／第108名：10月10日 休息之年／第109名：10月19日 休息之年／第110名：12月28日 完成之年

第111名：1月7日 安定之年／第112名：1月24日 創作之年／第113名：2月5日 創作之年／第114名：2月14日 創作之年／第115名：2月21日 發展之年／第116名：3月2日 發展之年／第117名：3月11日 發展之年／第118名：3月20日 發展之年／第119名：4月25日 休息之年／第120名：5月6日 休息之年

第121名：5月15日 休息之年／第122名：6月4日 愛情之年／第123名：6月13日 愛情之年／第124名：7月26日 合作之年／第125名：8月7日 合作之年／第126名：8月23日 完成之年／第127名：9月4日 完成之年／第128名：9月13日 完成之年／第129名：9月22日 完成之年／第130名：9月27日 轉變之年

第131名：10月8日 轉變之年／第132名：10月17日 轉變之年／第133名：11月28日 充實之年／第134名：12月9日 充實之年／第135名：12月18日 充實之年／第136名：12月23日 安定之年／第137名：1月14日 合作之年／第138名：1月22日 發展之年／第139名：2月3日 發展之年／第140名：2月12日 發展之年

第141名：2月22日 紛亂之年／第142名：3月3日 紛亂之年／第143名：3月27日 充實之年／第144名：4月8日 充實之年／第145名：4月17日 充實之年／第146名：4月23日 轉變之年／第147名：5月4日 轉變之年／第148名：5月13日轉變之年／第149名：5月24日 休息之年／第150名：6月5日 休息之年

第151名：6月14日 休息之年／第152名：7月27日 創作之年／第153名：8月8日 創作之年／第154名：8月17日 創作之年／第155名：8月27日 安定之年／第156名：9月17日 安定之年／第157名：10月3日 完成之年／第158名：10月12日 完成之年／第159名：10月21日 完成之年／第160名：11月26日 愛情之年

第161名：12月7日 愛情之年／第162名：1月6日 創作之年／第163名：1月15日 創作之年／第164名：1月23日 紛亂之年／第165名：1月31日 紛亂之年／第166名：2月4日 紛亂之年／第167名：2月26日 動盪之年／第168名：4月6日 愛情之年／第169名：4月15日 愛情之年／第170名：4月27日 完成之年

第171名：5月8日 完成之年／第172名：5月17日 完成之年／第173名：5月22日 轉變之年／第174名：5月31日 轉變之年／第175名：6月3日 轉變之年／第176名：6月12日 轉變之年／第177名：6月21日 轉變之年／第178名：8月6日 發展之年／第179名：8月15日 發展之年／第180名：8月25日 合作之年

第181名：9月6日 合作之年／第182名：9月26日 安定之年／第183名：10月16日 安定之年／第184名：10月29日 充實之年／第185名：11月1日 充實之年／第186名：11月10日 充實之年／第187名：11月19日 充實之年／第188名：11月27日 休息之年／第189名：12月6日 休息之年／第190名：12月8日 休息之年

第191名：12月17日 休息之年／第192名：12月22日 創作之年／第193名：12月31日 創作之年／第194名：1月4日 發展之年／第195名：1月13日 發展之年／第196名：1月27日 動盪之年／第197名：3月14日 大動盪之年／第198名：3月26日 休息之年／第199名：4月7日 休息之年／第200名：4月16日 休息之年

第201名：4月22日 安定之年／第202名：5月3日 安定之年／第203名：5月26日 完成之年／第204名：6月7日 完成之年／第205名：6月16日 完成之年／第206名：6月24日 充實之年／第207名：7月5日 充實之年／第208名：7月14日 充實之年／第209名：7月25日 紛亂之年／第210名：8月16日 紛亂之年

第211名：8月26日 創作之年／第212名：9月7日 創作之年／第213名：9月16日 創作之年／第214名：9月24日 合作之年／第215名：10月5日 合作之年／第216名：10月23日 合作之年／第217名：10月27日 愛情之年／第218名：11月8日 愛情之年／第219名：11月25日 轉變之年／第220名：12月15日 轉變之年

第221名：12月29日 發展之年／第222名：1月5日 紛亂之年／第223名：2月15日 大動盪之年／第224名：3月24日 轉變之年／第225名：4月5日 轉變之年／第226名：4月14日 轉變之年／第227名：4月29日 合作之年／第228名：5月10日 合作之年／第229名：5月21日 安定之年／第230名：5月30日 安定之年

第231名：6月2日 安定之年／第232名：6月20日 安定之年／第233名：7月3日 愛情之年／第234名：7月12日 愛情之年／第235名：8月20日 動盪之年／第236名：9月5日 發展之年／第237名：9月14日 發展之年／第238名：9月25日 創作之年／第239名：10月6日 創作之年／第240名：10月15日 創作之年

第241名：10月28日 休息之年／第242名：11月9日 休息之年／第243名：11月18日 休息之年／第244名：11月29日 完成之年／第245名：12月1日 完成之年／第246名：12月10日 完成之年／第247名：12月19日 完成之年／第248名：12月30日 紛亂之年／第249名：3月28日 完成之年／第250名：4月9日 完成之年

第251名：4月18日 完成之年／第252名：4月21日 創作之年／第253名：4月30日 創作之年／第254名：5月2日 創作之年／第255名：5月11日 創作之年／第256名：5月20日 創作之年／第257名：5月28日 合作之年／第258名：6月9日 合作之年／第259名：6月23日 休息之年／第260名：7月4日 休息之年

第261名：7月13日 休息之年／第262名：7月22日 休息之年／第263名：8月9日 大動盪之年／第264名：8月24日 紛亂之年／第265名：9月15日 紛亂之年／第266名：10月4日 發展之年／第267名：10月13日 發展之年／第268名：10月26日 轉變之年／第269名：11月7日 轉變之年／第270名：11月16日 轉變之年

第271名：11月24日 安定之年／第272名：12月14日 安定之年／第273名：1月16日 大動盪之年／第274名：3月23日 安定之年／第275名：4月4日 安定之年／第276名：5月9日 發展之年／第277名：5月18日 發展之年／第278名：5月29日 創作之年／第279名：6月1日 創作之年／第280名：6月10日 創作之年

第281名：6月19日 創作之年／第282名：6月30日 轉變之年／第283名：7月2日 轉變之年／第284名：7月11日 轉變之年／第285名：7月20日 轉變之年／第286名：9月19日 動盪之年／第287名：9月23日 紛亂之年／第288名：10月14日 紛亂之年／第289名：10月22日 紛亂之年／第290名：10月30日 完成之年

第291名：11月2日 完成之年／第292名：11月11日 完成之年／第293名：11月20日 完成之年／第294名：12月3日 合作之年／第295名：12月21日 合作之年／第296名：3月30日 合作之年／第297名：4月11日 合作之年／第298名：4月20日 紛亂之年／第299名：4月28日 紛亂之年／第300名：5月1日 紛亂之年

第301名：5月19日 紛亂之年／第302名：6月8日 發展之年／第303名：6月17日 發展之年／第304名：6月25日 完成之年／第305名：7月6日 完成之年／第306名：7月15日 完成之年／第307名：9月8日 大動盪之年／第308名：10月18日 動盪之年／第309名：10月25日 安定之年／第310名：11月15日 安定之年

第311名：11月23日 創作之年／第312名：12月4日 創作之年／第313名：12月13日 創作之年／第314名：3月22日 創作之年／第315名：3月31日 創作之年／第316名：4月3日 創作之年／第317名：4月12日 創作之年／第318名：4月24日 動盪之年／第319名：5月27日 紛亂之年／第320名：6月18日 紛亂之年

第321名：6月29日 安定之年／第322名：7月1日 安定之年／第323名：7月19日 安定之年／第324名：10月7日 大動盪之年／第325名：11月4日 合作之年／第326名：11月22日 合作之年／第327名：11月30日 發展之年／第328名：12月2日 發展之年／第329名：12月11日 發展之年／第330名：4月1日 發展之年

第331名：4月10日 發展之年／第332名：4月19日 發展之年／第333名：5月12日 大動盪之年／第334名：5月23日 動盪之年／第335名：6月27日 合作之年／第336名：7月8日 合作之年／第337名：10月24日 創作之年／第338名：11月5日 創作之年／第339名：11月14日 創作之年／第340名：12月12日 紛亂之年

第341名：12月20日 紛亂之年／第342名：3月21日 紛亂之年／第343名：3月29日 紛亂之年／第344名：4月2日 紛亂之年／第345名：6月11日 大動盪之年／第346名：6月28日 創作之年／第347名：7月9日 創作之年／第348名：7月18日 創作之年／第349名：10月31日 發展之年／第350名：11月3日 發展之年

第351名：11月12日 發展之年／第352名：12月16日 動盪之年／第353名：3月25日 動盪之年／第354名：7月7日 發展之年／第355名：7月16日 發展之年／第356名：11月13日 紛亂之年／第357名：11月21日 紛亂之年／第358名：12月5日 大動盪之年／第359名：4月13日 大動盪之年／第360名：6月26日 紛亂之年

第361名：7月17日 紛亂之年／第362名：11月17日 動盪之年／第363名：6月22日 動盪之年／第364名：7月21日 動盪之年／第365名：11月6日 大動盪之年／第366名：7月10日 大動盪之年

(中時新聞網)