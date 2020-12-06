收到交通違規罰單可要睜大眼睛看仔細，因為有可能收到「烏龍罰單」。高市交大統計，今年1至10月舉發交通違規破151萬件，竟高達1152件烏龍發單，最後遭撤銷，有罰單將「日夜顛倒」錯植時間，也有騎士被開「未繫安全帶」，令人傻眼。

交大指出，今年1到10月舉發交通違規總數為151萬2128件，民眾收到舉發單後申訴，包含民眾檢舉、固定式照相桿逕行舉發等，總計1萬8915件、占舉發總數1.25％，而經過審核後確屬員警製單舉發錯誤，而函文給交通事件裁決中心撤銷件數為1152件，占舉發總數0.076％。

交大分析，「烏龍罰單」前3名：冠軍為「舉發車號誤植」有551件，主要是數字誤填像是910寫成901。第2名「違規告發項目與事實不符」占166件像是騎機車「未繫安全帶」。第3名為重複開單有163件。

交大坦言，舉發錯誤會造成民眾不便，即使錯誤率低，但站在民眾立場，仍加強要求所屬對於民眾檢舉案件或科技儀器採證的相片，在製單輸入電腦前務必再三審慎查核比對，且落實要求單位主管審查的稽核，避免製單再發生錯誤。

至於若員警時常搞烏龍，開錯罰單的話，也要負起行政責任。交大指出，警政署規定員警若舉發錯誤，屬於違規事實重大，會處以劣績、申訴，最嚴重記過等處分。

交大也提醒，民眾若收到交通違規舉發單有不服舉發事實者，必須在30日內到高雄市政府交通局網頁採線上申訴方式或前往應到案處所，包括交通局交通事件裁決中心楠梓辦公室、鳳山辦公室、旗山辦公室等地辦理申訴。

(中時 )