日本擬開放台人入境觀光 陳時中：應是肯定我防疫成果

根據日媒報導，日本政府有意於明年春天鬆綁外國旅客入境觀光，台灣也在第一波開放名單內，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，初步了解這是日本對東京奧運的相關措施，台灣之所以被列入是因防疫備受肯定，但由於目前資訊尚不明朗，因此還無法提出具體回覆與因應措施。

日媒指出，日本擬開放小規模、分散型的團體旅行，避免旅行團集中，並將取消14天的居家檢疫，但若屆時日本開放我國旅客赴日觀光，台灣方面又無法取消返台進行14天的居家檢疫規定，估計仍難提升國人赴日旅遊的誘因。

(中時 )