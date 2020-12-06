全球最大的知名商務組織BNI，為持續活絡商務動能，於4日在雅悅會館國際廳舉辦台南市第3屆INW國際人脈交流日，還邀請雲朗觀光飯店集團總經理盛治仁以觀光業衝擊為題，舉辦大型演講。

BNI台南執行董事廖英順表示，今年主題訂為「團隊的力量The Power of Team」，並邀請盛治仁針對觀光業衝擊演講。廖英順稱，觀光飯店產業受疫情影響最嚴重，但是版圖橫跨台灣、義大利的雲朗集團（原中信辜家）卻堅持不減薪、不裁員，透過團隊創意大幅提升業績，實屬不易。廖英順還提醒，疫情將嚴重衝擊經濟消費力，當終端消費者的消費力大幅萎縮，會對產業秩序造成重大影響，每個人都要深思。

今年INW大會包括台南市長黃偉哲也到現場勉勵，他稱，南市府在招商引資與產業輔導方面，將給予完善的協助，期許更多合作互動，共創多贏；經發局主任祕書王俊博也分享政府部門的政策與資源，如何幫助企業發展。

此外，主辦單位當日也特邀扶輪社、青商會、獅子會等知名社團，分享經商之道，當天現場聚集了超過600名產官學菁英人士，場面十分盛大。

(中時 )