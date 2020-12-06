藝人郭采潔早年以歌手身分出道，綁著黑馬尾的清純模樣驚艷眾人，隨著她將事業重心轉往大陸，外型變化常被網友討論，最近她出席時尚活動時，一張無修圖的照片流出，再度掀起熱議。

郭采潔4日現身大陸GQ年度人物盛典，她頂著黑色極短髮，化上復古紅唇，襯托立體的五官，身穿純白的無袖羽毛長洋裝，前短後長的設計加上腳踩高跟涼鞋，一雙修長美腿展露無遺，郭采潔也將精修美照放上網路與粉絲分享。

郭采潔精修照狂噴女神氣息。（圖／微博@郭采潔）

不久後，有網友上傳郭采潔的現場無P照，毒舌地批評她在紅毯中翻車了：「黑眼圈嚴重」，且眼袋、淚溝都現形，看起來有些疲態，法令紋及僵硬的雙頰也嚇壞不少網友，忍不住驚呼：「果然精修都是騙人的」，連髮型都被冠上「狗啃的」，不過，有許多粉絲為她聲援，認為只是光線問題，「這種光線和像素都能看出皮膚有多好，再加上人家五官擺在那，很美很美」。

郭采潔紅毯無修照流出，掀起兩派論戰。（圖／微博@游魚論）

郭采潔面對部分網友的批評，似乎有感而發，在貼文中解釋：「在房間的羽毛起飛是靠舞動的，在現場的羽毛狂飛是靠浦江的風～凍凍動。」間接表示當天寒風刺骨又太大，吹得狂打冷顫，臉頰才會有些僵硬，讓粉絲心疼地回應：「注意保暖喔」、「隔著鏡頭都覺得冷」。

(中時新聞網)