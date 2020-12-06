國民黨2020總統大選慘敗，黨內掀起改革聲浪，但有一粉專細數台灣政局20年來的轉變，感嘆不是民進黨強，而是國民黨輸在自私自利，民進黨贏在國民黨分裂。

「業力引爆」粉專今在臉書表示，政治有因果、有是非、更需有正確邏輯，如果邏輯歪斜，就會產生歪因歪果無是無非。民進黨贏在國民黨分裂，國民黨輸在自私自利。

該粉專更表示，前總統李登輝主張台獨，2000年以國民黨主席身分操弄連宋分裂造就阿扁當選。2004連戰以黨主席身分主張國親和，連宋合體穩贏卻敗在廢票聯盟，廢票聯盟由馬英九前勞工局長鄭村棋主導，造就阿扁2004連任，得利2008馬英九，消滅連戰。但2016黨主席朱立倫，畏縮不參加初選，最後強行換柱兵敗如山倒。本來2020國民黨有勝選機會，但黨主席吳敦義的決定讓小英得利，馬郝又拱出郭台銘參選，造成國民黨再度分裂，小英成功連任。

該粉專細數國民黨這20年來的分裂，國民黨「2000連宋是被李登輝分裂，2004連宋是被馬英九前勞工局長鄭村棋的廢票聯盟破壞，2016洪秀柱是無辜被朱立倫撤換，2020郭台銘是無辜被馬郝拱出參加初選。」

「20年來國民黨政權被輪替，不是民進黨強」，該粉專直言，是李登輝、馬英九、朱立倫、吳敦義分裂國民黨，導致民進黨阿扁、小英當選總統。「以上是照現狀推論，若有雷同純屬巧合」。

(中時新聞網)