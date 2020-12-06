農委會於8月28日以行政命令開放萊豬進口，引發國人憂心食安問題，立院明日將由經濟聯席委員會審查該命令案，據了解，國民黨將要求暫緩執行。民進黨立委何志偉表示，此段時間因國民黨的堅持提高國人對萊豬的認識，是民主的重要一環，也要給國民黨拍拍手。

農委會日前發布行政命令「明定乙型受體素（β-agonist）為禁止國內製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列之藥品；牛及豬於國外使用萊克多巴胺（Ractopamine），不在規範之列。」

藍委林奕華等人近日提案連署，建請明日委員會做成決議，暫緩執行此項公告，待日後公民投票決定後再行審議。另也主張此案不准予以備查，應退回行政院，要求農委會維持修正前不准開放萊劑的公告。

國民黨團表示，明日立院經濟聯席委員會將處理萊豬進口案，預料民進黨會以人數優勢強行送出委員會，希望能爭取下周2立院朝野協商時納入討論此案。

何志偉指出，進口肉商最近已聯合聲明不會進口萊豬，代表市場機制已形成總量管制，至於明天委員會，大家就好好討論。

何志偉表示，這段時間以來，因為國民黨的堅持，提高國人對萊豬進口的關注，所引發的長期討論，也讓民眾對萊豬問題有更多的認識，這也是民主機制的重要一環，未必不是好事，也要給國民黨拍拍手，至於明日委員會，大家就好好理性討論。

(中時 )