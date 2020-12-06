新冠疫情大爆炸！中央流行疫情指揮中心今（6）日宣布，國內新冠肺炎新增22例，這是11月30日新增24例以來，12月單日最多的境外移入案例，且個案幾乎都是外籍移工。中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，他特別關注案714和715，因為他們是在自主管理期間確診，如果他們都住大通舖，恐會成為另一群聚溫床。

指揮中心今公布最新疫情有22例，謝宗學在臉書粉專「Dr.E小兒急診室日誌」發文表示，他比較在意案714和715，因為他們是入境後約三周後才確診，時間序列明顯較長，共同點是「至仲介公司安排住所自主健康管理」，他質疑，仲介所安排自主健康管理的住所，若沒有像集中檢疫所一樣一人一間房，而是大通舖住所，會不會成為另外一個群聚的溫床？

有人憂心，再繼續增加境外輸入案例，很快就要滿床。國內已有好幾例14天後才驗出，是病毒又更新檔案了？還是人類鬆懈了呢？還有網友認為，強制隔離政策該延長了。對此，謝宗學表示認同，也盼政府強制執行。謝宗學指出，14+7適合用於一般國人，但境外移工可能直接集中檢疫21天比較適當，因為很難確保後7天的自主健康管理期間的狀況。

根據指揮中心資料，案714為30多歲印尼籍女性，11月12日來台工作，入境後至集中檢疫所進行檢疫，迄今無症狀，11月25日檢疫期滿前採檢結果為陰性，後至仲介公司安排住所自主健康管理，12月4日由雇主安排自費採檢，於今日確診。衛生單位已匡列接觸者共2人，皆有穿著適當防護，列自主健康管理。

案715為20多歲菲律賓籍女性，11月11日來台工作，入境後至集中檢疫所進行檢疫，迄今無症狀，11月24日檢疫期滿前採檢結果為陰性，後至仲介公司安排住所自主健康管理，12月4日由仲介公司安排自費採檢，於今日確診。衛生單位已匡列接觸者共22人，1人未穿著適當防護，列居家隔離，其餘21人皆著適當防護，列為自主健康管理。

目前國內累計716例確診，分別為624例境外移入，55例本⼟病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中7人死亡、574人解除隔離、135人住院隔離中。

(中時新聞網)