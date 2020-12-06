龍千玉與金曲製作人羅文聰今（6日）出席「長壽佛祈福心靈饗宴」活動，龍千玉特別獻唱恩師項仲為的遺作〈觀世音菩薩〉，感謝恩師一路走來的支持與相知，龍千玉並說近來身邊許多的友人猝逝，體悟到人生是無常先到還是明天先到，唯有愛要及時的珍惜身邊的人，才是現在的最重要課題！而因為父親離世，全力投佛樂創作走出悲傷，羅文聰十分珍惜現有的，心靈也更加堅定。

龍千玉表示項仲為老師一路走來就像自己的家人，「他原本計畫要幫我製作一張佛教歌曲專輯，這首歌是專輯完成的第一首創作，但隨著他的離世，這首歌也成為他留給我的最後遺作，我不會放棄，一定努力的會完成佛教專輯，讓老師在天上放心，這也是我最大的心願」！

龍千玉（左）、羅文聰（右）今為活動獻唱。（中華大金錫慈善佛協會提供）

龍千玉近日忙著新專輯《出嫁》宣傳行程，聊起近況，她表示因為疫情而空出許多時間，今年幾乎都跟母親全台走透透，上山下海，賞風景泡溫泉，「老媽說很喜歡偽出國的感覺，看著母親健康我也感到很開心，很多事情要樂觀看待，試著用不同角度看待人生，心境自然就打開了，把握當下，愛要及時，凡事不用想太多」。

(中時 )