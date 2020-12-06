鹿港港邊烏魚樂時節 民眾豪邁品嘗烏魚子

現烤烏魚子香氣四溢，現剖烏魚秀吸睛！鹿港鎮公所與彰化區漁會攜手，6日在公會堂廣場推出「港邊烏魚樂時節」活動，烏魚子窯烤披薩DIY、烏魚米粉品嘗、現剖烏魚子操作等節目熱鬧滾滾，限量400份烏魚米粉更吸引民眾大排長龍，吃到的民眾開心滿足，直誇鮮美無比。

鹿港鎮長許志宏表示，公會堂廣場曾是鹿港海關所在，船舶在此停靠上、下貨，昔時在不遠處還有塊浮嶼，漁民捕完烏魚回來後在該處休息、交易，因此當地舊稱「烏魚寮」；鹿港的烏魚文化十分長遠，烏魚子的製作更早在清代諸羅縣志與彰化縣志就有記載，冬天來鹿港吃烏魚和烏魚子就對了。

活動中安排現場剖烏魚子，希望讓觀眾了解步驟與竅門，另外也請來名廚烹飪秀，現場指導如何在家烹煮營養美味又當令的烏魚料理，最後歡迎的烏魚子窯烤披薩DIY更是吸引滿滿親子報名體驗，剛出爐後香噴噴披薩餅皮和烤過的烏魚子香氣，更讓小朋友們忍不住一口接一口、大快朵頤。

彰化區漁會總幹事陳諸讚說，在各界支持下，港邊烏魚樂時節活動去年辦得非常成功，今年人潮更多，烏魚是鹿港一大特產，每年冬至前後一個月，是彰化縣沿海捕撈烏魚的時機，正港的鹿港烏魚子，上方會連結一塊「肉頭」，是在製作時漁民連魚腹的肉一起割取下來，這點和其他地方都不同。

陳諸讚表示，今年養殖烏魚產量穩定，品質完全不輸野生烏魚，加上鰻苗多，因此回饋消費者，降格全部調降5％至15％；其中，頂級烏魚子禮盒8兩每盒1200元、10兩1600元、12兩的2100元，都比去年便宜100元。蒲燒鰻魚禮盒每盒也從去年的2000元降至2年前的1700元，年節前夕歡迎民眾踴躍選購送禮。

彰化縣長王惠美（中）、彰化區漁會總幹事陳諸讚（左）現場示範體驗烏魚子披薩製作。（謝瓊雲攝）

鹿港鎮公所與彰化區漁會合作推出港邊烏魚樂時節活動，推廣鹿港冬季特產烏魚子，口感鹹香彈牙的現烤烏魚子和烏魚米粉免費品嘗吸引民眾大排長龍。（謝瓊雲攝）

烏魚子披薩DIY吸引滿滿的親子踴躍報名參與。（謝瓊雲攝）

現剖烏魚取烏魚子操作教學也吸引滿滿民眾圍觀學習。（謝瓊雲攝）

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