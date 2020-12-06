藥華藥（6446）受惠Ropeginterferon alfa-2b（P1101）新藥，歐洲銷售成長，自結11月合併營收2.18億元，月增加470%，年成長率5,207%。

該公司累計至11月合併營收突破5.22億元，較去年同期成長390%，已較其2019年全年營收超出2億餘元，再創新高。

藥華藥表示，此次營收躍進，主要貢獻來自於歐洲授權通路商AOP出貨增加。

Ropeginterferon alfa-2b（P1101）已獲得歐盟PV（真性紅血球增多症）藥證，AOP目前已在歐洲16個國家展開全面銷售，預計P1101將陸續獲得更多國家核准藥證及藥價，使用P1101之病人數也將持續增加，法人看好市場對P1101之需求將穩健成長。

根據法人及市調機構研究報告指出，全歐洲PV患者約20萬人，平均每名病患使用P1101之一年療程藥價約10萬歐元，折合約300萬餘台幣。

除歐洲市場成績亮眼外，P1101明年上半年也有機會納入台灣健保給付，以及獲美國及韓國PV藥證，也讓藥華藥明年營收大幅成長可期。

(工商 )