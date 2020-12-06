台鐵瑞芳與猴硐路線中斷，造成宜花東交通大亂，預計下週才能恢復通行；北花線國道客運業者因搭乘人潮增多，尚未通車期間，因運能有限，首都客運1580路線每天加開至38車次，1071路線則是16班次；統聯客運則規劃每天花蓮−台北方向，北上、南下各增開個4班次，視情況機動調整，建議民眾選擇鐵公路聯運。

台鐵猴硐至瑞芳段因鐵道沿線土石鬆動坍方，雙向通行困難，公路總局啟動公路客運疏運接駁，其中首都客運花蓮站今原車班皆客滿，下午3點也另外增加6班車從花蓮發車；統聯客運則持續維持花蓮北上加開4班車、台北南下加開4班車，協助收假人潮疏運。

然而，交通部長林佳龍今表示，台鐵瑞芳與猴硐路線，因搶修工作受天候、地形影響，預計13日才可能恢復通車；針對尚未通車期間，班次狀況，首都客運表示，目前預計花蓮−台北，1580路線每天可跑38車次，1071路線則是16班次；統聯客運則表示，配合公路總局指示，規劃每天花蓮−台北方向，北上及南下各增開個4班次往返，且視情況機動調整班次。

至於未來是否會額外加開班次，首都客運及統聯客運皆表示，北花線車程至少3.5小時，運能十分有限，加上蘇花改沿途下雨，大幅影響行車速度，無法無限加開，建議民眾往返花蓮、台北，選擇鐵公路聯運，花蓮−羅東轉搭火車、羅東−台北搭客運。

(中時 )