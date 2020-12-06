工作壓力大、時常熬夜、大量攝取涼性食物，都有可能讓你提早老化，此外，醫師提醒，別以為多吃水果一定養生，若大量攝取寒性水果，恐讓某些器官老得更快。

澄觀中醫診所副院長張文馨在《早安健康》指出，包括任何冰品冰飲、西瓜、水梨、柚子、葡萄柚、椰子、橘子、奇異果、火龍果、香蕉、蘆薈、石蓮花、苦瓜、大白菜、過量生菜及生魚片、螃蟹都屬寒性食物，不宜食用過量。

此外，絲瓜、白蘿蔔、蓮藕、豆腐、黃瓜、冬瓜、綠豆芽、蒿苣、空心菜也屬涼性食物，烹調時可多加點溫性的蔥、薑、豆鼓調和，若想保護子宮、卵巢上述寒、涼性食物都不能過量，否則卵巢、子宫提早老化，極有可能導致婦科疾病。

張文馨說，若真的很想吃冰，盡量選在夏季的中午淺嚐即止，因為中午是人體一天當中陽氣最旺的時刻；不過有經痛體質的人，最好還是少吃為妙，因為吃冰不僅容易造成經痛，還可能導致經血排不乾淨，尤其經前一週到行經期時，貪吃冰冷食物恐造成子宮收縮不良或經血逆流。

張文馨建議，經期後可以多吃紅蘿蔔、黑木耳、菠菜、芥藍菜、花椰菜、紅鳳菜、香菇、茄子、紫菜、海帶、髮菜、番茄等蔬菜，以及櫻桃、蘋果、葡萄、草莓、藍莓、覆盆子、桑椹、黑醋栗、蔓越莓等水果，肉類則可以挑烏骨雞、海參、魚皮、牛肉、豬肝，可以幫助護腎補血。

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(中時新聞網)