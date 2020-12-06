高市衛生局針對登革熱境外移入個案的居家檢疫地點，擺放捕蚊燈因應。（高市衛生局提供／柯宗緯高雄傳真）

新冠肺炎疫情國際疫情嚴峻，近日境外移入飆增，而登革熱疫情也蠢蠢欲動。高市衛生局6日指出，4日新增1例境外移入登革熱病例，個案為40多歲印尼籍男性移工，目前全市累計10例登革熱境外移入、本土則是維持零確診。

衛生局指出，該名印尼移工從11月21日入境後，直接入住高市防疫旅館進行居家檢疫，雖然無登革熱相關症狀，但因應新冠肺炎疫情，衛生局針對自東南亞登革熱高風險國家入境的國際移工，在居家檢疫期間由衛生所至居家檢疫地點進行專案抽血檢驗。

衛生局提到，該名移工11月25日進行例行性採檢，檢體送至民生醫院實驗室檢驗，一採檢驗結果NS1快篩陰性、IgM陰性、IgG未確定，12月2日二採檢驗結果IgM未確定、IgG陽性（四倍上升），經實驗室綜合研判結果確診為第10例境外移入個案。

高市防疫團隊5日緊急啟動防疫工作，針對該案居家檢疫場所、周邊社區進行病媒蚊密度調查，以及加強高效能捕蚊燈成蚊密度監控工作，另依據相關監控指標，加強孳生源巡檢頻率至122日疫情解除止。

目前防疫團隊在個案所在里別查獲4處積水孳生病媒蚊場域，包括頂樓冷卻水塔、拖把水桶、及兩處水溝，已立即投藥、清除。另為防止境外移入登革熱蔓延，持續針對從登革熱高風險地區入境者，在居家檢疫期間執行專案採血檢驗，目前已累計採檢2462人。

(中時 )