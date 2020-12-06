終於開葷！埔里人吃素7天 半夜解禁 「賣肉的」全被包圍

南投縣埔里鎮近日舉辦12年1次的清醮活動，全埔里鎮鎮民茹素7天祈求平安，吃素期間，鎮上幾乎所有店家都改賣素食，鹹酥雞店、肉店甚至直接關門不做生意，想吃肉也沒辦法，7天沒吃肉的埔里鎮民，終於在昨天(5日)半夜11點迎來開葷，全部鎮民傾巢而出，直衝鹹酥雞、雞排店買肉吃，讓網友驚呆「11點一過大家都搶著吃肉，好可怕」，像看到屍速列車一樣。
李姓網友在臉書表示，7天吃齋一過，半夜街上所有賣肉的店都被包圍，「好誇張的街景，繞了一圈只好自己炸鹹酥雞來吃」，連當地的第三市場半夜人潮也是滿滿，另一名吳姓網友更形容，昨晚過了11點，像看到屍速列車一樣，「大家搶著吃肉 好可怕！」，臉書社團「埔里人通通+進來」也貼出多張照片大排長龍的照片，讓網友看呆。
一名網友在臉書「我愛全聯-好物老實説」底下留言表示，埔里的親友們為了開葷這一刻，昨晚(5日)10點時就在倒數，「11點一到，埔里第三市場塞車了」開葷之後，人潮大量湧入，麥當勞、鹹酥雞店都大排長龍，全部鎮民都在找肉吃，讓網友笑說「忍很久終於解放」、「好誇張是多想吃肉，笑瘋，上週是排隊買素食的風景」、「其它的事也能如此團結就好了」。
11月29日至12月5日是埔里的清醮活動，12年一度的大事至今已120年，為了徹底實施茹素，埔里街上店家都改賣素食不賣肉，甚至連鎖鍋貼店賣豬肉鍋貼，都被民眾投訴到「爆料公社」公審，還有網友表示，埔里貴族世家都休息好幾天，就為了參與建醮，「真的超團結、很用心」，結果一開葷，全部吃回來了。
文章來源：我愛全聯-好物老實説
文章來源：facebook
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(中時新聞網)
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